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Çubuk 1 Baraj Gölü’nde dip çamur temizliği

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin sürdürdüğü temizlik çalışmasıyla, mesire alanı olarak kullanılan Çubuk 1 Baraj Gölü’nde dip çamur temizliği yapılıyor.
Çubuk 1 Baraj Gölü’nde dip çamur temizliği

Baraj gölünü eski günlerine döndürmek amacıyla yoğun mesai harcayan ekipler dip çamurunu Ekskavatör, Loder (Yükleyici)  ve iş makineleri kullanarak temizliyor.

KÖTÜ KOKUYA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SON

Oluşan kötü koku ve haşere nedeniyle Başkentli vatandaşların mesire alanını kullanamaması üzerine harekete geçen Büyükşehir ekipleri, dip çamurunun tahliyesini hızlı şekilde sürdürüyor.

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Büyükşehir Belediyesi, Çubuk 1 Baraj Gölü’nün kapılarını tertemiz haliyle doğaseverlere açmak için yoğun mesai harcarken, vatandaşlar da mesire alanını kullanabilmek için gün sayıyor.

KEÇİÖREN IHLAMUR PARKI’NA TEMİZ SU KAYNAĞI

Çubuk 1 Baraj Gölü’nde yapılan detaylı temizlik çalışması Keçiören Ihlamur Parkı’na da nefes aldıracak.

Ihlamur Parkı’nın içinden geçen dereye Çubuk 1 Baraj Gölü’nden yosunlu ve kirli su yerine temiz su akacak. Baraj Gölü’nün temizlenmesi sayesinde derede özellikle yaz aylarında artan kötü koku ve haşerenin de önüne geçilmiş olacak. 
  
 

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