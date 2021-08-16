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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, çalışmaları yerinde inceledi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, çalışmaları yerinde inceledi

Demirbaş, Barbaros, Cumhuriyet ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerince yapılan yol, asfalt çalışması, kaldırım, park ve spor tesisleri çalışmalarını yerince inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Demirbaş, Barbaros, Cumhuriyet ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerince yapılan yol, asfalt çalışması, kaldırım, park ve spor tesisleri çalışmalarını yerince inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

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İlçe genelinde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktaran Demirbaş, hava şartları müsaade ettiği sürece ekiplerin, mahallerdeki çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Yüzme havuzuyla birlikte bölgede sosyal donatı ve spor tesislerini de yapmaya başladıklarını anlatan Demirbaş, "Yarı olimpik yüzme havuzumuzda sona doğru yaklaştık. Alanda müteahhit firmanın çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bizde sportif tesislerin çalışmalarına başladık." dedi. İnşaat çalışmaları devam eden Millet Bahçesi'ni de inceleyen Demirbaş, vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi.

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