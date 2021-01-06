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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yeni yılda yapılacak çalışmaları anlattı

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yeni yılda yapılacak çalışmaları anlattı
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerine 2021 yılında yapacaklar projeler hakkında bilgi verdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni hizmete giren Çubuk Belediyesi Başkanlık Binasında bulunan Belediye Meclisi ve Çok Amaçlı Toplantı Salonunda ilk toplantısını siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptı.

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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Demirbaş, 2020 yılının dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederek geçtiğini söyledi.

Demirbaş, 2021 yılı için ilçeyi güzelleştirecek, üretim ve istihdam başta olmak üzere birçok konuda 25 proje hazırladıklarını anlattı.

Birlik ve beraberlik içerisinde yeni projeleri gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Demirbaş, projeler hakkında sunum yaptı.

İlçe halkı olarak projelere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu da "Yapılan hizmetler ve yapılacak hizmetler var. İnşallah devam edenler ve yeni başlanılanlar da 2021 yılında tamamlanacak." dedi.

Hazırlanan projelerin güzel olduğunu söyleyen CHP İlçe Başkanı Vural Çokcan ise "Gerçekten güzel hazırlanmış projeler. Bunların içerisinde kırsal kalkınmayla ilgili projeler de görmek isterdik. İnşallah onları da hazırlarlar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bu güne kadar ilçeye hizmet etmiş merhum belediye başkanları, belediye çalışanları, şehitler ve Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için dua edildi.

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