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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan sera ve mantar çiftliklerine ziyaret

Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sera ve mantar çiftliklerini ziyaret etti.
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan sera ve mantar çiftliklerine ziyaret

Mahalle muhtarı Burhan Şan ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ile görüşen Sezer, üreticilerin istek ve taleplerini dinledikten sonra mahalledeki seraları ve mantar üretim tesislerini inceleyerek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Açık alanda ekilen sebzelerin olumuz hava şartlarından çok fazla etkilendiğine bu yıl bir kez daha şahit olunduğunu anlatan Sezer, "Hem ülkemizde hem de ilçemizde üretimi artırmak için hepimizin var gücüyle çalışması gerekiyor. Bu ülkenin ilerlemesi ve geleceği ancak birincisi eğitim, ikincisi üretimi artırmakla mümkündür. Bizim de ilçemiz tarım bölgesi olması nedeniyle tarıma daha çok yatırım yapmamız ve bilinçli bir şekilde üretimi artırmamız gerekiyor." dedi.

Kendi üreticileri tarafından üretilen sağlıklı ürünleri tüketmenin önemine işaret eden Demirbaş, "Bu tür seraların artması için mücadele edeceğiz. Bu tür çalışmalar aynı zamanda istihdamı artıracaktır. Hedefimiz tarımı, hayvancılığı ve tarıma dayalı sanayiyi ilçemizde geliştirmektir.

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Bu konuda girişimlerimiz devam ediyor." diye konuştu. Açık alanda ekilen sebzelerin olumuz hava şartlarından çok fazla etkilendiğine bu yıl bir kez daha şahit olunduğunu anlatan Sezer, "Hem ülkemizde hem de ilçemizde üretimi artırmak için hepimizin var gücüyle çalışması gerekiyor. Bu ülkenin ilerlemesi ve geleceği ancak birincisi eğitim, ikincisi üretimi artırmakla mümkündür. Bizim de ilçemiz tarım bölgesi olması nedeniyle tarıma daha çok yatırım yapmamız ve bilinçli bir şekilde üretimi artırmamız gerekiyor." dedi.

Kendi üreticileri tarafından üretilen sağlıklı ürünleri tüketmenin önemine işaret eden Demirbaş, "Bu tür seraların artması için mücadele edeceğiz. Bu tür çalışmalar aynı zamanda istihdamı artıracaktır. Hedefimiz tarımı, hayvancılığı ve tarıma dayalı sanayiyi ilçemizde geliştirmektir. Bu konuda girişimlerimiz devam ediyor." diye konuştu.
 

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