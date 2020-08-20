  • BIST 1.127
  • Altın 458,498
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6865
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Çubuk Belediye Başkanı'ndan sevindiren haber

Koronavirüse yakalanan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, tedavi ve izolasyon sürecinin ardından yapılan ikinci test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.
Çubuk Belediye Başkanı'ndan sevindiren haber

Koronavirüse kısa bir süre önce yakalanan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’tan sevindiren haber geldi. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’nde bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilen ve kendini evinde izolasyonda tutan Başkan Demirbaş’a yapılan ikinci testin sonucu ‘negatif’ çıktı. 

DEMİRBAŞ: “ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM”
Müjdeli haberi sosyal medya hesabından dün sabah saatlerinde duyuran Başkan Demirbaş, “Tedavi ve izolasyon sürecinden sonra yapılan test ile ‘negatif ‘ sonucunu aldım. Çok şükür iyiyim. Duasını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Bu 3 önemli kurala da lütfen uyalım. Maske, mesafe, hijyen” ifadelerini kullandı. 

GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK 
Tedavi ve izolasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın önümüzdeki günlerde görevinin başında olması bekleniyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…20 Ağustos 2020 Perşembe 09:30
  • Ankara hava durumu 20 Ağustos 202020 Ağustos 2020 Perşembe 09:30
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...20 Ağustos 2020 Perşembe 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 20 Ağustos 2020 - ASKİ20 Ağustos 2020 Perşembe 09:09
  • Elektrik Kesintisi 20 Ağustos 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ20 Ağustos 2020 Perşembe 09:09
  • Su Kesintisi 20 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ20 Ağustos 2020 Perşembe 09:09
  • Dünya koronavirüs sıralamasında Türkiye kaçıncı?20 Ağustos 2020 Perşembe 09:01
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?20 Ağustos 2020 Perşembe 09:00
  • Amerika’nın Yeni “Bizim Çocukları” Kim?20 Ağustos 2020 Perşembe 05:02
  • Antik Tiyatro İhaleye çıkıyor20 Ağustos 2020 Perşembe 04:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti