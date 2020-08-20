Çubuk Belediye Başkanı'ndan sevindiren haber

Koronavirüse yakalanan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, tedavi ve izolasyon sürecinin ardından yapılan ikinci test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Koronavirüse kısa bir süre önce yakalanan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’tan sevindiren haber geldi. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’nde bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilen ve kendini evinde izolasyonda tutan Başkan Demirbaş’a yapılan ikinci testin sonucu ‘negatif’ çıktı.

DEMİRBAŞ: “ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM”

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından dün sabah saatlerinde duyuran Başkan Demirbaş, “Tedavi ve izolasyon sürecinden sonra yapılan test ile ‘negatif ‘ sonucunu aldım. Çok şükür iyiyim. Duasını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Bu 3 önemli kurala da lütfen uyalım. Maske, mesafe, hijyen” ifadelerini kullandı.

GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK

Tedavi ve izolasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın önümüzdeki günlerde görevinin başında olması bekleniyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-