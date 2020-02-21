Çubuk Devlet Hastaneleri Listesi.. Çubuk'taki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

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Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Çubuk’a yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Çubuk’taki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Çubuk'taki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.
ÇUBUK DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 202
Çubuk'ta hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?
ÇUBUK
HALİL ŞIVGIN ÇUBUK DEVLET HASTANESİ
Cumhuriyet Mah. Ankara Blv. 54 Çubuk, Ankara
İletişim: 0 (312) 837 81 10
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