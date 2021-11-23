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Çubuk Emniyet Müdürü Güzel Ziyaret Edildi

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğinin sosyal faaliyetler çerçevesinde, Çubuk İlçesi Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel makamında ziyaret edildi. 
Çubuk Emniyet Müdürü Güzel Ziyaret Edildi

Ziyaret Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkan Zeki Avan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şehit Babası Ahmet Şahin, Şehit Babası Ramazan Gergin ve Güneydoğu Gazisi Hasan Yalama tarafından gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Zeki Avan, Çubuk İlçesi Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel’e dernek faaliyetleri hakkında kısa bilgi verip, görevinde başarılar diledi.

Çubuk İlçesi Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel’de kendisini ziyaret eden, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. 

Ziyaretin anısına, Dernek Başkanı Zeki Avan tarafından, Çubuk İlçesi Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel’e Şehitler panosu hediye edildi.

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