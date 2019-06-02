Çubuk festivale hazırlanıyor

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali’nin hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.

"14. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali"nin hazırlık toplantısında Başkan Demirbaş, şunları söyledi:

"Okullar 9 Eylül'de açılacak, biz de 5-6-7-8 Eylül tarihlerinde festivalimizi yapmak istiyoruz. Okul açılmadan festivalimizi yapalım düşüncesindeyiz. Bu festivalimizde tüm odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın da bizzat işin içerisinde olmasını bekliyoruz.

Geçtiğimiz festivallerdeki eksiklerimizin de tespit edilerek biran önce o eksikleri bu yıl ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu nedenle burada alacağımız tüm kararlar bizim için önemlidir."

Başkan Demirbaş, çok fazla harcama ve israf yapmadan festivali her geçen yıl çıtasını yükselterek devam ettirmek gerektiğini kaydetti.

Çubuk turşusunun dünya pazarına açılması gerektiğini aktaran Demirbaş, "Dünyanın en kaliteli ve en lezzetli turşuları Çubuk turşusudur. Bu nedenle de en iyi tanıtımı yapmamız gerekir." dedi.

Konuşmanın ardından 14 maddeden oluşan gündem konuları görüşülerek, katılımcıların görüş ve önerileri alındı.