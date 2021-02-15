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Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği'nden Gara’da 13 vatandaşımızın şehit edilmesine sert tepki

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, PKK tarafından Gara’da 13 vatandaşımızın şehit edilmesine sert tepki göstererek, “Türkiye’nin milli menfaati neyi gerektiriyorsa bir an önce yapılmalıdır." dedi.
Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği'nden Gara’da 13 vatandaşımızın şehit edilmesine sert tepki

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 vatandaşımızın kalleşçe şehit edilmesini yaptığı yazılı açıklamayla kınadı. 

“PKK’NIN BU VAHŞETİ YENİ DEĞİLDİR”
“Bölücü terör örgütü PKK hain yüzünü bir daha göstermiştir” diyen Avan, “PKK, ne kadar acımasız ve cani olduğunu yapmış olduğu katliamla ortalığa koymuştur. Terör örgütünün sergilediği bu vahşet yeni değildir. Kurulduğundan bugüne kadar birçok vahşet sergilemiştir. Binlerce ocak söndürüp boynu bükük yetim ve eş bırakmıştır. Terör belasından en çok canları yanan bizler, bölücü terör örgütü PKK tarafından kalleşçe ve acımasızda infaz edilen 13 sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

TERÖR VE FİTNE BULUNDUĞU YERDE YOK EDİLMELİDİR
Avan, terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet okuyarak şöyle devam etti: “Akıtmış oldukları masumların kanlarında bir gün boğulacaklardır. Tarih vatan hainlerini, destekçilerini, sevenlerini ve sempati duyanları hiçbir zaman affetmeyecektir. Bu operasyon sırasında şehit düşen askerlerimize tekrar Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin içerisinde ve dışında yapılan tüm operasyonları canı gönülden destekliyor ve başarıları için dua ediyoruz. Türkiye’nin milli menfaati neyi gerektiriyorsa bir an önce yapılmalıdır. Geri adım atılmamalıdır. Terör ve fitne bulunduğu yerde yok edilmelidir. Sonra daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırız.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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