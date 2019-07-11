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Çubuk Şehir Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Çubuk’ta restore edilen Bekir Ağalar Konağı'nda belediye tarafından kurulan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescillenen Çubuk Şehir Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor.
Çubuk Şehir Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Çubuk Belediyesi tarafından restore edilerek 2015 yılında ilçeye kazandırılan ve o günden bu yana Çubuk Şehir Müzesi olarak kapılarını açan ilçenin ilk ve tek müzesi, yaz tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor.
Müzede incelemelerde bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, tüm Başkentlileri ve ilçe halkını müzeye beklediklerini söyledi.

Müze Müdürü Ahmet Bektaş’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Demirbaş, müzenin 1402 Ankara Savaşı ile birlikte ilçenin ve bölgenin tarihine ışık tuttuğunu anlatarak, şunları söyledi:
"Sadece ilçemizin tarihine değil, bölgemizin tarihine de ışık tutuyor müzemiz. Maketlerle yapılan 1402 Ankara Savaşı panoraması Türk tarihine ışık tutuyor. 1900’lü yıllarda ilçedeki yaşantı da maketlerle anlatılıyor. Tarihe yolculuk yaptıran arkeolojik ve etnografik eserler de bulunuyor. Burası her yaştan insanımızın mutlaka ziyaret etmesi gereken bir mekan. Sadece ilçe insanımızın değil tüm Başkentlilerinde mutlaka ziyaret etmesi gereken bir müze."

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Müze ücretsiz hizmet veriyor

Her yaştan ziyaretçiye hitap eden müzenin ücretsiz ziyaret edildiğini vurgulayan Demirbaş, milli ve manevi değerleri benimseyen, geliştiren müze ve anıtlar gibi sanatsal ve kültürel eserleri tanıyan, tarihini bilen ve beğeni duygusu gelişmiş bireylerin yetişmesi amacıyla ailelerin özellikle çocuklarıyla birlikte gezmelerini beklediklerini sözlerine ekledi.
Çubuk Şehir Müzesi Müdürü Ahmet Bektaş ise "İlçede tarih mesleklerden o günlerde kullanılan ürünlere kadar binlerce eser müzemizde sergilenmektedir. Müzemizde, bölgemizde kullanılan araç ve gereçlerin ekonomiden bilime, kültürel yaşamdan sanata açılan bir yelpaze gibi birçok konuda yakın tarihte hayatımızda bıraktığı izlere tanıklık etmek mümkün oluyor. Burada geçmişte kullanılan tarihi değerlerimizin korunarak, gelecek nesillere de aktarılması sağlanıyor." diye konuştu

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