Çubuk Söğütözü Deresi Projesi’nde ihaleye çıkıldı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Çubuk’ta belediyece Yıldırım Beyazıt Mahallesi Söğütözü Deresi Ağaçlandırma ve Bisiklet Yolu Projesi hayata geçiriliyor.
Çubuk Belediyesi proje için malzeme alım ihalesine çıktı.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 15.06.2021
İhale ile Söğütözü Deresi Projesi için 9 kalem malzeme alımı yapılacak.
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