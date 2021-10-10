Çubuk Susuz Kalmayacak

ASKİ, kuraklığa bağlı olarak özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını çözmek amacıyla Çubuk’un mahallelerinde altyapı atağı başlattı.

İlçeye döşenen yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu hattı sayesinde Akkuzulu Mahallesi ile birlikte Kapaklı, Eskiçöte, Akbayır ve Küçükali Mahallesi de sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

TERFİ MERKEZİ İNŞAATI HIZLA İLERLİYOR

Teknik ekibiyle birlikte Akkuzulu Mahallesi’ni ziyaret eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Çubuk Yavuz Selim Mahallesi’nde inşaatı süren terfi merkezinin de hizmete alınmasıyla birlikte Akkuzulu Mahallesi’nde en geç bir ay içinde musluklardan kesintisiz su akacağını söyledi.

Akkuzulu Mahallesi Muhtarı Halil Kökmen ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Öztürk, “Başkanımızın selamını getirdim. Kendisi tüm ilçelere karşı olduğu gibi Çubuk ilçemizin istek ve sorunlarının çözümüne çok önem gösteriyor. Bu amaçla da sorunlarınızı dinlemek ve taleplerinizi alarak çözümlemek için sizlerle sık sık bir araya geliyoruz” dedi.

SIRADA SU DEPOSU VAR

Tamamlanan yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu hattının Kapaklı, Eskiçöte, Akbayır ve Küçükali Mahallerine de kesintisiz su sağlayacağını ifade eden Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Size müjde veriyorum hatlar çekildi, pompalar alındı su deposunu da yapacağız. Bir ay içinde Akkuzulu’nun bir sıkıntısı kalmayacak. Çubuk’un mahallelerine ait altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan biri de şu an bulunduğumuz Akkuzulu Mahallemiz. Sayın muhtarımızla konuştuk, kendisi köyün sorunlarından bahsetti. En önemli sorun içme suyu meselesi. Daha önceki çapı 110’luk hat gerçek anlamda köyün ihtiyacını karşılamıyordu. Bu nedenle çapı 250’lik yeni bir hat çektik. Bir de terfi merkezi yapıyoruz. Çubuk merkezden burayı besleyecek şekilde pompalarımızı aldık. İnanıyorum ki çalışmalar bir ay bile sürmeyecek. Pompalarımızı koyacağız, terfi merkezimizin betonarmesini de tamamlayacağız. Dolayısıyla burada içme suyu ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Kanalizasyon ile ilgili de ufak tefek sorunlarımız var. Bunlar da yatırım programımızda yer alıyor.”

“MANSUR BAŞKAN SİYASİ AYRIM YAPMADAN ÇALIŞIYOR”

Akkuzulu Mahallesi Muhtarı Halil Kökmen ise 2 yıldır yaşanan içme suyu sıkıntısı ile ilgili olarak, “Kış aylarında takviye su kaynağımız var ancak temmuz geldi mi o su ne yazık ki kesiliyor ve bu sefer de Çubuk merkezden gelen su bize yetmiyor. Bu sıkıntımızı şimdiye kadar ASKİ Bölge Müdürlüğümüz devreye alınmak üzere olduğu müjdesini verdi” dedi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan “CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı nedeniyle köylerinin yatırım yapılmayarak cezalandırıldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını da ifade eden Kökmen, şöyle konuştu:

“Biliyorsunuz şehit cenazesinde köyümüzde birtakım istemediğimiz olaylar oldu. Anlık gelişmeyle Kemal Beye bir saldırı gerçekleştirildi. Yaşadığımız su sıkıntısının bu saldırı olayıyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Mansur Bey asla siyasi olarak bir ayrımcılık yapmıyor. Zaten bayramın ikinci günü köyüme gelerek beni ziyaret etti.

Sıkıntılarımız hakkında bilgi aldı, eksiklerimizi dinledi ve yardımcı oldu. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi köye yapılan camiye de destek oluyor. Mansur Beyden biz memnunuz, Allah da razı olsun. Bizim siyasetle işimiz yok, biz köyümüze gelen hizmeti biliriz. Mansur Başkan bize her türlü hizmet ve desteği veriyor.”