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Çubuk Taşpınar’da mahkemeden satılık tarım arazisi

Çubuk'un Taşpınar Mahallesi’nde 6 bin 893 metre kare tarım arazisi mahkeme yoluyla satılıyor. İlk satış tarihi 31 Ocak 2022 olan tarım arazisinin muhammen bedeli 155 bin 114 TL.
Çubuk Taşpınar’da mahkemeden satılık tarım arazisi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çubuk'un Taşpınar Mahallesi’nde 6 bin 893 metre kare tarım arazisi mahkeme yoluyla satılıyor. 

İlk satış tarihi 31 Ocak 2022 olan tarım arazisinin muhammen bedeli 155 bin 114 TL.

Çubuk Taşpınar’da mahkemeden satılık tarım arazisinin 2. Satış günü ise 25/02/2022 olarak ilan edildi. 
İlanın detayları için TIKLAYIN

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