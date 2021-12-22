Çubuk Taşpınar’da mahkemeden satılık tarım arazisi

Çubuk'un Taşpınar Mahallesi’nde 6 bin 893 metre kare tarım arazisi mahkeme yoluyla satılıyor. İlk satış tarihi 31 Ocak 2022 olan tarım arazisinin muhammen bedeli 155 bin 114 TL.