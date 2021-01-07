Çubuk turşusunun lezzet sırları

Bizim Çubuk Turşuları'nın lezzetiyle ve her yıl Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festival ile dünyaya adını duyurdu.

Anadolu’nun bereketli topraklarında yer alan Çubuk, yetiştirilen tarım ürünlerinin lezzetiyle turşu kurarken püf noktalarından biri olan doğal ve lezzetli sebze, meyve seçimi gerçekleşmiş olur. Bizim Çubuk Turşuları'nın içerisinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Zaten ünü de buradan gelir. Turşunun uzun süre boyunca bozulmaması için ve turşu suyunu berraklaştırmak için içerisine eklenen limon tuzu ve asit benzerleri ürünler kullanılmaz. Özellikle gençler ninelerinden ve annelerinden aldıkları tarifleri (Üretim Reçetelerini) özenle saklarlar.

Babaannesinin geleneğini sürdürüyor

Bizim Köy Sepeti kurucusu Yağmur Yiğiner de bu konuda babaannesinden ve ona da kayınvalidesi ile annesinden aktarılan turşu tarifi reçetesiyle meşhur Bizim Çubuk Turşuları'nı üreterek kurduğu www.bizimkoysepeti.com internet adresinden direk son kullanıcıya aracısız ulaştırıyor. Tarladan sofraya katkısız doğal köy ürünlerini ulaştıran Yiğiner, genç bir bayan girişimci olarak da dikkatleri üzerine çekiyor.

Tüm ilçede üretiliyor

Her ne kadar da Ünlü Bizim Çubuk Turşuları ticari anlamada üretilip satışa sunulması Aşağı Çavundur köyünde başlasa da tüm ilçede üretilmektedir. Bizim Çubuk Turşuları'nın lezzet sırrıdır desek yanılmış olmayız. Bu bereketli topraklarda yetişen küçük hıyarlar (salatalıklar) toplanır ve taze taze turşu kurulumu için hazır hale getirilir. Bu da Bizim Çubuk Turşuları'nın lezzetini artıran püf noktalardan biridir. Bizim Çubuk Turşuları, Bizim Köy Sepeti ve diğer organik tarım yapan üreticilerin geleneksel olarak uyguladığı ve atalarımızdan bizlere yadigar kalan küçük sırları vardır. Atalarımız dolunayda ekilen tohumların daha bereketli olduğunu nesilden nesile aktarılan bilgilerle gözlemlemişlerdir. Bu ve buna benzer birçok kadim bilgiler bizlere ilham vermiştir.

Turşunun püf noktası

Turşu kurarken salamura suyunu eksiksiz bir şekilde doğru hazırlamak önemlidir. Turşu suyunun içerisinde su, kaya tuzu ve organik elma veya üzüm sirkesi bulunur. İlçemizin tatlı kuyu sularını kullanmak Bizim Çubuk turşularının bir diğer püf noktasıdır. Karabiber, defne yaprağı, sarımsak ve dere otumuzu hazır ettikten sonra turşu kurmaya geçebiliriz.