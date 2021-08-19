Çubuk ve Akyurt Arasında Totem Krizi

Akyurt Belediyesince, Çubuk kavşağına dikilen ‘Ankara’nın Dünyaya Açılan Kapısı Akyurt’ yazılı totem iki ilçeyi karşı karşıya getirdi. Çubuklular, “bizim sınırımıza diktiniz” derken Akyurtlular, “totem kendi sınırlarımızda” açıklaması yaptı.

Çubuk ile Akyurt ilçeleri arasında ‘totem’ krizi çıktı. Akyurt Belediyesi tarafından havaalanı yolu üzerindeki Çubuk kavşağına yakın bir noktaya dikilen “Ankara’nın Dünyaya Açılan Kapısı Akyurt” yazılı reklam tabelası (totem) iki ilçeyi karşı karşıya getirdi. İki komşu ilçenin yöneticileri tartışmaya neden olan tabelalar hakkında sessizliğini korurken, olay karşısında en fazla tepki Çubuk halkı tarafından yükseldi. Çubuklular, Akyurt Belediyesince Çubuk yolu üzerine tabela asılmasını “nispet yapılıyor, kendi sınırımıza dikilfi” şeklinde yorumlayarak bir an önce totemlerin kaldırılmasını istedi. Konu, sosyal medyada da büyük tartışmaya neden oldu. Binlerce kişi totem fotoğraflarının altında eleştirel yorumlar yaptı.

ÇUBUKLULAR: TABELAYI KALDIRIN

Tartışmaya neden olan konu hakkında görüştüğümüz Çubuklular, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’a çağrıda bulundu ve özetle şunları söyledi: “Tam Çubuk kavşağına dikilen totemlerle Çubuklulara nispet mi yapılıyor? Hilal Ayık başkana sesleniyoruz; o tabela yanlış yerde. Sınırımızı yakın bir noktaya tabela dikmenizden rahatsızız. Akyurt ilçe merkezi, 17-18 km geride. Başkan ne yapmak istiyor anlamış değiliz. Akyurtlular, bu davranışın Çubuk halkına karşı bir yanlış yapıldığının farkına varmalı. O reklam tabelası derhal kaldırılmalı.

Çubuk halkı olarak gerekirse imza toplayacağız. Protesto dahi yapmayı düşünüyoruz.”

“TABELA KALDIRILMAYACAK”

Akyurt Belediyesi’nden görüştüğümüz bir yetkili, tabelaların Çubuk değil Akyurt sınırları içerisinde yer aldığını ve tabelanın kaldırılmasıyla ilgili şimdilik bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

SU KONUSUNDA DA KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

İki komşu ilçe, Çubuk-Akyurt içme suyu hattı çalışmaları konusunda geçtiğimiz aylarda da karşı karşıya gelmişti. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ASKİ tarafından yürütülen Akyurt’a temiz içme suyu sağlayacak projeyi ilçe olarak su sıkıntısı çekecekleri gerekçesiyle eleştirmişti.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA



