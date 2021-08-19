  • BIST 1.439,860
  • Altın 488,88
  • Dolar 8,5180
  • Euro 9,9450
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Çubuk ve Akyurt Arasında Totem Krizi

Akyurt Belediyesince, Çubuk kavşağına dikilen ‘Ankara’nın Dünyaya Açılan Kapısı Akyurt’ yazılı totem iki ilçeyi karşı karşıya getirdi. Çubuklular, “bizim sınırımıza diktiniz” derken Akyurtlular, “totem kendi sınırlarımızda” açıklaması yaptı.  
Çubuk ve Akyurt Arasında Totem Krizi

Çubuk ile Akyurt ilçeleri arasında ‘totem’ krizi çıktı. Akyurt Belediyesi tarafından havaalanı yolu üzerindeki Çubuk kavşağına yakın bir noktaya dikilen “Ankara’nın Dünyaya Açılan Kapısı Akyurt” yazılı reklam tabelası (totem) iki ilçeyi karşı karşıya getirdi. İki komşu ilçenin yöneticileri tartışmaya neden olan tabelalar hakkında sessizliğini korurken, olay karşısında en fazla tepki Çubuk halkı tarafından yükseldi. Çubuklular, Akyurt Belediyesince Çubuk yolu üzerine tabela asılmasını “nispet yapılıyor, kendi sınırımıza dikilfi” şeklinde yorumlayarak bir an önce totemlerin kaldırılmasını istedi. Konu, sosyal medyada da büyük tartışmaya neden oldu. Binlerce kişi totem fotoğraflarının altında eleştirel yorumlar yaptı.  

ÇUBUKLULAR: TABELAYI KALDIRIN 

Tartışmaya neden olan konu hakkında görüştüğümüz Çubuklular, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’a çağrıda bulundu ve özetle şunları söyledi: “Tam Çubuk kavşağına dikilen totemlerle Çubuklulara nispet mi yapılıyor? Hilal Ayık başkana sesleniyoruz; o tabela yanlış yerde. Sınırımızı yakın bir noktaya tabela dikmenizden rahatsızız. Akyurt ilçe merkezi, 17-18 km geride. Başkan ne yapmak istiyor anlamış değiliz. Akyurtlular, bu davranışın Çubuk halkına karşı bir yanlış yapıldığının farkına varmalı. O reklam tabelası derhal kaldırılmalı. 
Çubuk halkı olarak gerekirse imza toplayacağız. Protesto dahi yapmayı düşünüyoruz.” 

akyurt-tabela-(1).jpg

“TABELA KALDIRILMAYACAK”

Akyurt Belediyesi’nden görüştüğümüz bir yetkili, tabelaların Çubuk değil Akyurt sınırları içerisinde yer aldığını ve tabelanın kaldırılmasıyla ilgili şimdilik bir çalışmalarının olmadığını söyledi.   

SU KONUSUNDA DA KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ 

İki komşu ilçe, Çubuk-Akyurt içme suyu hattı çalışmaları konusunda geçtiğimiz aylarda da karşı karşıya gelmişti. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ASKİ tarafından yürütülen Akyurt’a temiz içme suyu sağlayacak projeyi ilçe olarak su sıkıntısı çekecekleri gerekçesiyle eleştirmişti.  

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 19 Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ19 Ağustos 2021 Perşembe 10:06
  • Ankara hava durumu 19 Ağustos 202119 Ağustos 2021 Perşembe 10:03
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 19Ağustos 2021 - ASKİ19 Ağustos 2021 Perşembe 10:00
  • Su Kesintisi 19 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ19 Ağustos 2021 Perşembe 09:50
  • Tarihi Çeşmeye Karton Kitabe19 Ağustos 2021 Perşembe 04:00
  • Avcılar Yeni Sezon İçin Heyecanlı19 Ağustos 2021 Perşembe 02:45
  • Ankarada Burs Veren Kurumlar18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:11
  • Altındağ'daki Özel Erkek Öğrenci Yurtları'nın tam listesi18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:50
  • 7 Bin Kez Sallandık18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:00
  • Orman İşçisi Kadro Bekliyor18 Ağustos 2021 Çarşamba 04:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti