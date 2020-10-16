Çubuk ve Akyurt’taki ÖTA’larda Ankarakart dönemi başlıyor

Çubuk-Ankara ve Akyurt- Ankara arasında sefer yapan toplam 96 özel toplu taşıma aracına Ankarakart kullanımı için elektronik bilet okuma sistemi ‘validatör’ takılmaya başlandı. Araçlarda birkaç gün içinde Ankarakart kullanımı başlayacak.

Başkent şehir merkezinden çevre ilçelere ulaşım hizmeti veren Özel Toplu Taşıma Araçları’nın (ÖTA) Ankarakart sistemine geçişi başladı.

487-3 Çubuk-Ankara ve 488-3 Akyurt- Ankara arasında sefer yapan ÖTA’lara Ankarakart kullanımı için araçların içine elektronik bilet okuma sistemi ‘validatör’ takılıyor. ÖTA’lara ’Validatör’lerin monte işleminin tamamlanması ile önümüzdeki günlerde araçlar yeni sisteme geçecek.

96 ARAÇ DAHA ANKARAKART’A GEÇİYOR

Çubuk’ta 59, Akyurt’ta 37 ÖTA sisteme dahil edilmesiyle araçlar EGO güzergahını kullanacak. Uygulama sayesinde, ÖTA’lar, EGO toplu taşıma araçlarıyla uyumlu hale gelecek ve tek kartla seyahat edilebilecek. Çubuk ve Akyurt ÖTA’larının Ankarakart uygulamasına dahil edilmesiyle yolcu - biletçi - şoför arasında yaşanan olumsuz durumların da ortadan kalkacağına dikkat çekiliyor.

İLK ÇUBUK VE AKYURT GEÇİŞ YAPTI

Geçtiğimiz 9 Eylül’de toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi ( UKOME ) Genel Kurulunda, 487-3 Çubuk-Ankara ve 488-3 Akyurt-Ankara ÖTA’larında kullanılması kararlaştırılmıştı. Karara göre; söz konusu araçların güzergahları 487 Çubuk-Ulus-Sıhhiye ve 488 Akyurt-Ulus-Sıhhiye EGO otobüs güzergahlarıyla birleştirilerek, araçlar Ankarakart sistemine dahil edilecek.

SIRA DİĞER ÇEVRE İLÇELERDE

İlerleyen süreçte Ankara ili mücavir alanı genelindeki çevre ilçe ÖTA’larının da aşamalı olarak Ankarakart sistemine dâhil edilerek tek bir sistem üzerinden ücret toplanması planlanıyor. Böylece Başkentliler tek bir kart ile EGO Genel Müdürlüğünün gerek uhdesinde, gerekse denetiminde bulunan tüm toplu taşıma araçlarından istifade edebilecek

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-