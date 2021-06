Çubuk Belediyesi, ilçede yeni parkların yapımına devam ediyor.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi’nde 4 bin 500 metrekarelik yeni bir parkın yapımına başlandığını, parkın yaklaşık bir ayda hizmete gireceğini söyledi. Parkların vatandaş açısından çok önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Demirbaş, parklarda çocuk oyun alanları ve spor alanlarının da olduğunu ifade etti. Demirbaş, yeni parkların her birini özenle tasarladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Her yaştan mahalle sakininin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın istekleri bizim için her şeyden önemli. Fatih Mahallemizdeki Fatih Sultan Mehmet Parkımız tamamlanarak hizmete girerken Muhsin Yazıcıoğlu Mahallemizdeki parkımız da kısa sürede tamamlanacak. 7’den 77’ye her yaştan mahalle sakininin keyifle vakit geçireceği, çocukların neşe içinde koşup oynayabileceği, yeşil alanları ve bitki gruplarıyla herkesin içini açan bir park olacak inşallah. Parklarımızın şimdiden herkese hayırlı olmasını dilerim.”İlçelerine en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını dile getiren Demirbaş, sonbaharın güzelliğini park ve bahçelerde yaşayan vatandaşlar için tüm ekipleriyle seferber olduklarını ve bu kapsamda mevcut parkların temizlik, bakım ve onarımlarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.