Çubuk’a Bisiklet Yolu

Çubuk’taki 2 bin 400 metrelik bisiklet yolu projesinin yapımı hızla devam ediyor. Bu yıl içerisinde tamamlanması beklenen ve 2 milyon TL’ye mal olacak proje ile ilçe sakinleri rahatlıkla bisiklet kullanıp yürüyüş yapabilecek.

Çubuk’taki 2 bin 400 metrelik bisiklet yolu projesinin yapımı hızla devam ediyor. Çubuk Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen bisiklet yolu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nden başlayıp Söğütözü Deresi boyunca devam ediyor.

DERE ISLAH EDİLECEK

Bisiklet yolunun tamamlanması için belediye ekipleri hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bisiklet yolu güzergâhındaki Söğütözü Deresi ıslah edilirken, yol boyunca ışıklandırma çalışmaları da yapılıyor. Proje tamamlandığında ilçe ilk defa bağımsız 2 bin 400 metre uzunluğundaki bir bisiklet yoluna sahip olacak.

2 MİLYON TL’LİK YATIRIM İLE ÇEHRE DEĞİŞECEK

Bisiklet yolunun yanında Söğütözü Deresi’nin her iki yanında araç yolu ve yürüyüş yolu da bulunacak. Bisiklet yolu Ömürdede Parkı ile bütünleştirilecek. Bisiklet yolunun bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

Yaklaşık 2 milyon TL’ye mal olacak proje ile “Esenlik Şehri” Çubuk’un çehresinin değişeceği belirtiliyor.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA