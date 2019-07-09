Çubuk'a Judoda altın madalya 

Minikler Balkan Judo Şampiyonası'na katılan Çubuklu Milli Sporcu Tuana Gülenay, Romanyalı rakibini yenerek Balkan Şampiyonu oldu.

Romanya'nın Timisoara kentinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'na Ankara'nın Çubuk ilçesinden milli takım formasıyla 48 kilogramda katılan Çubuk Ortaokulu öğrencisi Tuana Gülenay, finalde Romanyalı rakibini yenerek Balkan Şampiyonu olurken, ilçenin de gururu oldu.

Elde ettiği başarıdan dolayı Gülenay'ı tebrik eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Sporcumuzu ve ailesini kutluyorum. Milli takıma girmek ayrı bir başarı ve sonunda Balkan Şampiyonu olmak, o da ayrı bir başarı. Al bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı gururla Romanya'da okuttu. İnşallah bundan sonraki hedefi dünya şampiyonu olmasıdır. Tuana gibi daha çok gencimizin spor yapmasını ve başarılı olmasını arzuluyorum. Tüm gençlerimizi spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

Sporcularının Romanya'da şampiyon olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini anlatan Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Ahmet Koçyiğit, elde edilen başarının tüm ilçe halkına armağan ettiklerini söyledi.

Kendisinin de milli takım antrenörü olarak turnuvaya katıldığını hatırlatan Koçyiğit, "5-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılan Minikler Balkan Şampiyonasında sporcumuz Tuana Gülenay, kızımız ilk turnuvada Bulgar, çeyrek finalde Yunan, yarı finalde Bosnalı ve finalde Romanyalı rakibini yenerek 48 kilogramda Balkan Şampiyonu olmuştur. Uzun bir çalışmanın ardından umduğumuz başarıyı elde ettik. Belediyenin bize verdiği destekle ilçemizde çok sayıda sporcu yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Hem gençlerimize hem de ailelerimize spora gönül vermeleri çağrısında bulunuyorum. Elde edeceğimiz başarılarla ilçemizin adını en iyi şekilde duyurmak amacımız" diye konuştu.

Sporcularından Gülenay'ın elde ettiği başarıyla Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkını elde ettiğini belirten Koçyiğit, Belediye Başkanı Demirbaş'ın verdiği destekle hedeflerine ulaşmak için mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

