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Çubuk'a yeni İtfaiye Binası

Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesine yeni bir itfaiye binası inşa ediyor.
Çubuk'a yeni İtfaiye Binası

Birçok olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görevlerini daha sağlıklı koşullarda yapabilmesi için tasarlanan modern itfaiye binası açılış için gün sayıyor.

DAHA HIZLI MÜDAHALE

Elmadağ, Kahramankazan, Dikmen, Şentepe, Keresteciler, Akyurt, Çayyolu ve Beypazarı’ndan sonra Çubuk’ta da yer değişikliği ile birlikte yeni itfaiye binası inşaatına başlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan yeni itfaiye binası toplam 4 bin 500 metrekare alana sahip. Çubuk İtfaiyesi hizmete girdiğinde hem ilçede hem de bölgede meydana gelen yangınlara daha hızlı şekilde müdahale edebilecek.

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TAM DONANIMLI İSTASYON

Her türlü olayda can ve mal kaybını engellemek için çaba harcayan Ankara İtfaiyesi, Çubuk’ta bulunan yeni binasıyla kısa bir süre içinde hizmet vermeye başlayacak. Personelin giriş ve çıkışını kolaylaştıran modern tasarımının dışında 4 itfaiye araç garajının yer aldığı binanın bodrum katında mekanik, teknik ve kondisyon odaları ile spor salonu da bulunuyor.

Çubuk İtfaiyesi’nin yeni binasının zemin katında yemekhane, santral ve amir odası, 1. katında ise itfaiye personelinin istirahat edebileceği yatakhaneler, giyinme ve soyunma odaları yer alıyor. 24 saat esasına göre çalışan itfaiye personelinin boş vakitlerini değerlendirebilmesi için itfaiye binasının bahçesine ayrıca voleybol sahası da yapılacak.

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İTFAİYE İÇİN ALO 110’U ARAYIN

Vatandaşların acil durumlarda ALO 110’u aramaları gerekirken, ALO 112 ya da ALO 153 Mavi Masa üzerinden de itfaiye hizmetlerine ulaşabileceği Ankara’da Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplam 46 İtfaiye İstasyonu hizmet veriyor.
           
•    Yenimahalle: 6
•    Gölbaşı: 2
•    Akyurt: 2
•    Altındağ: 5
•    Ayaş: 1
•    Bala: 1
•    Sincan: 5
•    Beypazarı: 1
•    Çamlıdere: 1 
•    Çubuk: 1
•    Çankaya: 5
•    Etimesgut: 1
•    Evren: 1
•    Güdül: 1
•    Haymana: 1
•    Kalecik :1
•    Mamak: 1
•    Kahramankazan: 2
•    Keçiören: 1
•    Kızılcahamam: 1
•    Nallıhan: 2
•    Polatlı: 1
•    Pursaklar: 1
•    Şereflikoçhisar: 1
•    Elmadağ: 1
 

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