Çubuk’a yeni pazar

Çubuk Belediyesi hızla büyüyen ilçenin pazar yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla mahaller için projelendirdiği sabit kapalı pazar yeri projesinden birincisini hayata geçiriyor.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Demirbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede yaklaşık 1 milyon 800 bin liraya mal olacak Ömürdede Kapalı Semt Pazarı’nın çalışmalarının başladığını ve yaklaşık 3 ay gibi kısa bir süre de hizmete gireceğini söyledi.

Söz verdikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Demirbaş, şunları söyledi:

‘’İlçemizin en büyük mahallelerinden olan Yıldırım Beyazıt Mahallesi İzzet Begoviç Caddesi üzerinde Fatih Camisinin hemen karşısında Ömürdede Kapalı Semt Pazarı inşaatı çalışmamıza başladık. Bu mahallemizde kapalı pazar alanı ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Bunu belediyemizin tamamen kendi öz sermayesi ve kendi imkanlarıyla yapıyoruz. İsmini Ömürdede olarak koyduğumuz pazarımızı inşallah eylül ayı içerisinde de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kapalı olması nedeniyle sadece Pazar ihtiyacını karşılamayacak sosyal ve sportif etkinliklerde de kullanılacak. Ayrıca otopark olarak da mahalle sakinlerimiz kullanabilecek. İlçemize ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Diğer mahallerimiz için de semt pazarı projemizin hazırlıkları devam ediyor.’’

Kapalı pazaryerinin hem esnafın hem de vatandaşın yaşamını kolaylaştırırken, bölgede alışverişe konfor getireceğini dile getiren Demirbaş, Pazar alanında zabıta bürosunun da bulunacağını sözlerine ekledi.

Daha sonra aynı mahalledeki Feyiz sokakta sürdürülen kaldırım çalışmalarını inceleyen Demirbaş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alırken, mahalle sakinlerin de istek, talep ve şikayetlerini dinledi.