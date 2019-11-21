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Çubuklu öğrencilerden büyük buluş!

Çubuk Fen Lisesi öğrencileri, fosil yakıtla çalışan araçları hibrit araca dönüştürebilen sistem geliştirdiler. Eğer sistem piyasadaki normal araçlara uygulanırsa, yakıttan yüzde 70 oranında tasarruf elde edilebilecek.
Çubuklu öğrencilerden büyük buluş!

Meliha-Hasan Ali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğrencileri öğretmenleri Bünyamin Aktaş öncülüğünde fosil yakıtla çalışan araçları hibrit araca dönüştüren sistem geliştirdiler. “Arabamın Altıncı Vitesi” adını verdikleri proje ile araçlarda yüzde 70’lere varan yakıt tasarrufu elde edilerek, çevreye zararlı gazların salınımının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Proje Koordinatörü Bünyamin Aktaş amacının öğrencilerin ufkunu açmak olduğunu söyleyerek, “Öğrencilerimize bizde ürete biliriz düşüncesini aşılıyoruz” diyor.

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641 PROJEDEN İLK 100’E GİRDİ

Meliha-Hasan Ali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğrencileri ve okulun Fen Bilgisi Öğretmeni koordinatörlüğünde geliştirilen “Arabamın Altıncı Vitesi Projesi” büyük ilgi görüyor. 641 proje arasından ilk 100 projeye girmeye hak kazanan ve Techankara Proje Pazarı’nda yatırımcılarla buluşan proje birçok kurum ve kuruluşun ilgi odağı oldu. Proje hakkında gazetemize konuşan proje koordinatörü Bünyamin Aktaş, bu proje ile piyasada mevcut bulunan eski araçların elektrikli araçlara dönüştürülebileceğini belirtiyor.

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ASIL AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN UFKUNU AÇMAK

Aktaş, “Projelerimizdeki asıl amacımız öğrencilerimizin ufkunu açmak. Öğrencilerimizi uygulamalı öğrenmeye teşvik ediyoruz. Biz de üretebiliriz düşüncesini aşılıyoruz. Bu projemiz ile de piyasada bulunan mevcut kullandığımız araçlarımızı hibrit araca dönüştürebilmeyi amaçlıyoruz. Şu anda tamamen elektrikli ve hibrit araçlar üretiliyor. Ama mevcut araçlara sonradan entegre edilen bir sistem mevcut değil. Bu proje ile bu mümkün hale geliyor.”

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YAKITTA YÜZDE 70 TASARRUF

“Nasıl benzinli araçlara sonradan LPG takılabiliyorsa, bu sistemle de eski araçlarımızı hibrit yapabileceğiz. Özellikle çok yakıyor diye hurdaya çıkarılmak istenen araçların hibrit yaparak yakıntından yüzde 70’lere varan bir tasarruf elde etmeyi amaçlıyoruz. Kendi imkânlarımızla yaptığımız bu proje imkanlar artırıldığında daha teknolojik bir hal alacaktır.”

2 FARKLI ŞEKİLDE UYGULANABİLİYOR

“İsminden anlaşılacağı gibi bu proje araçların beşinci vites hızından -yaklaşık saatte 100 kilometre-, sonra devreye girerek, aktif hale geliyor. Aracın süre gelen hızı elektrik motorlarıyla devam ettiriliyor. Eğer şehir içi için dizayn edilip monte edilecekse daha farklı çalışma sistemi uyguluyoruz.40-50 kilometre hıza gelindiğinde motoru devre dışı bırakıyoruz. Elektriğe geçiyoruz. Böylelikle yakıttan büyük oranda tasarruf ediyoruz.”

BİRÇOK FAYDA SAĞLAYACAK

“Bu proje ile en az yüzde 50-60 yakıt tasarrufu sağlanacak. Aracın motorlarının ömründe uzama elde edilecek. Sessiz seyahat imkânı sunacak. Şanzımanın ömründe uzama olacak. Çıkış eğilimli yollarda araçlar artık bayılmayacak ve çekişi güçlenecek. Şarj istasyonu arama derdi de olmayacak, araç kendi kendini şarj edebilecek.”

ÇEVRE DOSTU BİR PROJE

“Aynı zamanda fosil yakıt tüketimini de azaltacak. Çevre dostu bir projedir. Maliyeti ise aracın büyüklüğüne ve yapılan projelendirmeye göre değişiyor. 20-30 bin lira arasında ortalama bir maliyeti var. Bu müşterinin ne istediğine göre değişir. Araç aynı zamanda tavana yerleştirilen güneş panelleri sayesinde şarj olabiliyor. Aynı zamanda prizden de şarj edilebiliyor. Seyir halindeyken de kendi kendini şarj edebiliyor” diyerek sözlerini noktaladı.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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