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Çubuk'ta 3+1 daire satılık

Ankara, Çubuk’ta 926 ada,7 parselde 2.katta yer alan 3+1 daire satılıktır.
Çubuk'ta 3+1 daire satılık

Ankara, Çubuk ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 926 ada , 7 parsel, 2. Kat, 6 nolu bağımsız bölümde oluşan 3+1 mesken satılıktır. Binanın çatısı kiremit kaplıdır. Dışı boyalıdır. Isıtma sistemi kombilidir. Kanalizasyon ve doğalgaz gibi her türlü belediye hizmeti mevcuttur. Konutun yüzölçümü 659 m2’dir Konutu satış fiyatı 120.000,00 TL’dir.

Adresi : Yıldırım Beyazıt Mah. İbni Sina Caddesi No 66/6 Çubuk / ANKARA

Satış Günü : 25/03/2021 günü 12:00 - 12:05 arası

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