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Çubuk’ta 3+1 daire satılık

Ankara, Çubuk’ta bulunan 5044 ada, 1 parsele kayıtlı 127 m²  3+1 daire satılıktır.
Çubuk’ta 3+1 daire satılık

Ankara, Çubuk ilçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan 5044 ada, 1 parselde kayıtlı bodrum katta yer alan 1 nolu bağımsız bölüm mesken 127 m²  3+1 daire satılıktır. Satışa konu olan mesken 6 katlıdır. Binanın çatısı kiremit kaplı ve asansör vardır. Daire kombilidir. Dairenin satış fiyatı 70.000,00 TL’dir.

Satışa konu olan menkulün adresi: Yavuzselim Mah. Buhara Sokak No 6/1 Çubuk / ANKARA

Satış Günü : 25/03/2021 günü 10:40 - 10:45 arası

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