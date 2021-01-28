Çubuk’ta 3+1 daire satılık

Ankara, Çubuk ilçesi, Yavuzselim Mahallesinde bulunan 5044 ada, 1 parselde kayıtlı bodrum katta yer alan 1 nolu bağımsız bölüm mesken 127 m² 3+1 daire satılıktır. Satışa konu olan mesken 6 katlıdır. Binanın çatısı kiremit kaplı ve asansör vardır. Daire kombilidir. Dairenin satış fiyatı 70.000,00 TL’dir.
Satışa konu olan menkulün adresi: Yavuzselim Mah. Buhara Sokak No 6/1 Çubuk / ANKARA
Satış Günü : 25/03/2021 günü 10:40 - 10:45 arası
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