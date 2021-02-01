  • BIST 1.492
  • Altın 430,328
  • Dolar 7,1790
  • Euro 8,6834
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 4 °C
»

Çubuk'ta 5 yeni araç ve bir dorse hizmete girdi

Çubuk’ta belediye tarafından alınan 5 yeni araç ve bir dorse düzenlenen törenle hizmete girdi.
Çubuk'ta 5 yeni araç ve bir dorse hizmete girdi

Çubuk Belediyesi Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlükleri tarafından araç filosuna yeni kazandırılan araçlar için Belediye Lojistik Merkezi önünde tören düzenlendi.

Belediye araç filosuna yeni katılan 1 çöp kamyonu, 1 vakumlu yol süpürme aracı, 1 çekici, 1 ekskavatör ve 1 hizmet aracı için dua edildi.

9-kopya.jpg

Yeni alınan ekskavatöre binerek inceleyen Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk'un hizmet verdiği alan bakımından çok geniş bir ilçe olduğunu ve daha iyi hizmet edebilmek için araç parkının sürekli güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Araçların bir kısmının Çevre ve Şehircilik Bakanlığından destekle alındığını aktaran Demirbaş, şunları kaydetti.
"İlçemiz hem hizmet verilen alan bakımından çok geniş alana sahip hem de nüfusu hızla artmaktadır. Bu açıdan daha çok hizmet götürecek alan ve yapacak çok işimiz var. Sorunlar ötelenmemesi ve zamanında yapılması gerekiyor. Bu da yeni araç ve gereçlere olan ihtiyacı doğuruyor. Bu amaçla girişimlerimizle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 1 adet çöp kamyonu, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet ekskavatör hibe olarak aldık. Buradan Bakanımız Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ediyoruz. Bunlara ilaveten belediyemizin öz kaynaklarıyla da 1 adet çekici, 1 adet dorse ve 1 adet hizmet aracı aldık. Araç parkımıza toplamda 2 milyon 600 bin liralık yatırım yapmış olduk. Yeni araçlarımızın tüm ilçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak, tasarrufla ışıl ışıl 01 Şubat 2021 Pazartesi 04:33
  • İdlib’e 20 tırdan oluşan Cansuyu01 Şubat 2021 Pazartesi 03:28
  • Başkan Ertuğrul Çetin Asker Uğurladı01 Şubat 2021 Pazartesi 02:36
  • Meydanlara ücretsiz internet01 Şubat 2021 Pazartesi 01:27
  • Şehit Umut Coşkun’un adı Mamak’ta Yaşatılacak01 Şubat 2021 Pazartesi 00:34
  • Keçiören Belediyesi'nden pandemi sürecinde rekor destek01 Şubat 2021 Pazartesi 00:31
  • Keçiören’de fiyat denetimi 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:30
  • Keçiören'de ağaçlar taşınıyor01 Şubat 2021 Pazartesi 00:29
  • Hijyen mesaisi sürüyor01 Şubat 2021 Pazartesi 00:26
  • Can dostların moda atölyesi01 Şubat 2021 Pazartesi 00:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti