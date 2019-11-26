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Çubuk'ta bir kadın kocasını bıçakladı, tutuklandı

Kadına şiddet olaylarının gündemde olduğu şu günlerde, Başkent'in çevre ilçelerinden Çubuk'ta bir kadın kocasını bıçakladı.
Çubuk'ta bir kadın kocasını bıçakladı, tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kocasını bıçakla yaralayan Özbekistan uyruklu kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükrüpaşa Sokak'ta yaşayan Özbekistan uyruklu K.D. ( 27), eşi E.D. (36) ile tartışmaya başladı.

Kocası tarafından darp edildiği ileri sürülen K.D, eşini mutfakta aldığı bıçakla yaraladı. 

Komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D, yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

 

 

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