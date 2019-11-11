Çubuk'ta 'Çöp ekspres' uygulaması başladı

Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik çalışmalarının daha hızlı ve pratik yürütülmesi için ilçe merkezinde çöp ekspres hizmeti vermeye başladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın talimatlarıyla başlatılan uygulama çerçevesinde ilçe merkezinde gün boyu gelen istek ve önerilere anında müdahale eden çöp ekspres, cadde, sokak ve kaldırımlarda sonradan atılan veya biriken çöpleri topluyor.

Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, belediye tarafından Çubuk halkına yakışır, sağlıklı ve yaşanabilir çevre koşullarının sağlanması amacıyla halkın memnuniyeti ve istekleri göz önünde bulundurularak çöp ekspres uygulamasını başlattıklarını belirtti.

Gelen ihbarın ardından ekiplerin en geç 60 dakikada müdahale edilebileceğini vurgulayan Kılıç, vatandaşlara daha güzel bir Çubuk sunmak için özverili bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Çöplerin her gün akşam ekipler tarafından toplandığına dikkat çeken Kılıç, ‘’Tüm uyarılara rağmen belirlenen saatler dışında çöp atan vatandaşlarımız var. Bu da çevre kirliliğine neden oluyor. Çevre kirliliğini önlemek için çöp ekspres uygulaması başladı. Çöp ekspres, hemşerilerimize daha temiz bir ilçe oluşturmak için yollara çıktı. Bu aracımız sabah saat 08.00’den akşam saat 17.00’ye kadar hizmet verecek. Bu uygulama ile vatandaşlarımız bizleri arayarak belediyemize ulaşıp ekip isteyebiliyor. Aracın küçük ve süratli olmasından dolayı olumsuzluğun yaşandığı bölgeye daha ivedi ulaşıp o sorunu çözebiliyoruz’’ diye konuştu.

Çöp ekspres gün içerisinde ilçe merkezinde Temizlik İşleri’nin ‘0312 837 76 06’ numarası ile Ak Masa’nın ‘0312 837 14 44’ numaralı çağrı merkezlerine gelen talep doğrultusunda biriken çöpleri topluyor.

