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Çubuk'ta eğitim toplantısı

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi daire amirleri ve okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı düzenledi.
Çubuk'ta eğitim toplantısı

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantının açılışında konuşan Keleş, öğrencilerin vatanını milletini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, geleceğe güvenle bakan faydalı bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin dünya ile yarışabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip kılınmasının öncelikli hedefleri olduğuna işaret eden Keleş, eğitim ve öğretimde başarı için mutlaka öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninin kurulması gerektiğini anlattı.
Keleş, öğrencilerin motivasyonlarının artırılması, sosyal ve kültürel yaşantılarının zenginleştirilmesi, çağın gelişimlerini takip edebilmeleri, her türlü olumsuzluklara karşı ve kötü alışkanlıklardan korunmaları için eğitim çalışanlarına büyük görev düştüğünü kaydetti.

Okullarda önceliğin sağlık ve hijyen kurallarına uymak olduğunu vurgulayan Keleş, "İnşallah bu dönem çok uzun süre yüz yüze olarak eğitim devam eder. Bu tabii biraz da bizim elimizde. Özellikle Kovid-19 tedbirlerine uyulması ve tedbirlerin takip edilmesi konusunda gerekenin yapılması çok önemli. Bu konuda geçtiğimiz yıllardan da bir tecrübemiz var. Bu sene İş-Kur üzerinden 75 yardımcı hizmetler personeli alınarak okullarımıza dağıtımı yapılacak." dedi.

Demirbaş ise belediye ekipleri tarafından okulların tamamının dezenfekte edilerek temizlendiğini dile getirdi.
Okul müdürlerinin kendilerine ilettiği tüm isteklerin değerlendirmeye alındığını bildiren Demirbaş, yeni eğitim öğretim yılının tüm velilere, öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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