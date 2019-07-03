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Çubuk'ta evi yanan Musa Dede’ye belediyeden yardım eli

Kahramankazan Belediyesi, yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen 70 yaşındaki Musa Büyükşimşek’e yardım eli uzattı. 
Çubuk'ta evi yanan Musa Dede’ye belediyeden yardım eli

Yangında büyük hasar gören evde incelemelerde bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, evinin yeniden onarılacağını ve Musa Amca’ya her türlü yardımın yapılacağını söyledi. 
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, önceki gün çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen 70 yaşındaki Musa Büyükşimşek’i ziyaret etti. Başkan Oğuz ve beraberindeki ekipler, can kaybının yaşanmadığı yangın sonrası, kullanılamaz hale gelen evde hasar tespit çalışmalarında bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda evin ve içindeki eşyaların büyük oranda hasar gördüğü belirlendi. Başkan Oğuz, hasar tespit çalışmalarının ardından evin tamir ve tadilatının yapılması yönünde belediye ekiplerine talimat verdi. Yapılacak çalışmalar sonrasında evin tekrar kullanılabilmesi ve eskisinden daha iyi hale gelmesi için çalışmalara başlandı. Başkan Oğuz, yangın sonrası büyük bir yıkıma uğrayan Mustafa Dede ve eşine tüm desteğin verileceğini kaydetti.  

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Yeni bir yuva mutluluğu

Başkanı Oğuz, belediye olarak yardıma muhtaç vatandaşların sürekli olarak yanlarında olduklarını belirterek, bu kapsamda su baskını, sel, yangın ve doğal afetlerden zarar gören vatandaşları da asla yalnız bırakmayacaklarını kaydetti. Kahramankazan olarak büyük bir aile olduklarını ve bu ailenin tüm fertlerinin acı ve sevinçli tüm anlarında yanlarında olacaklarının altını çizen Başkan Oğuz, “Musa Dede’mize ve eşine büyük geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Can kaybının yaşanmaması bizleri mutlu etti. İnşallah, yapılacak çalışmalar sonucu Musa Dede’miz ve eşi inşallah eskisinden daha iyi bir eve kavuşacak” dedi.  

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Allah devlete, millete zeval vermesin

70 yaşındaki Musa Dede ise eşiyle birlikte yaşadıkları evin bu duruma gelmelerinin kendilerini derinden yaraladığını, can kaybının ya da herhangi bir yaralanmanın yaşanmamasının ise en büyük tesellileri olduğunu kaydetti. Musa Dede, Kahramankazan Belediye Başkan Serhat Oğuz ve belediye ekiplerine kendilerine verdikleri destekten dolayı duyduğu minneti ifade ederek, “Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Her zaman yanımızda olduklarını bilmek en büyük mutluluğumuz” diye konuştu.
  

     

 

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