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Çubuk'ta farkındalık pedalı çevrildi

Çubuk Aile Yaşam Merkezi ve Eşpedal Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, görme engelli vatandaşlar kadar 7’den 70’e herkes Çubuk sokaklarında gün boyu pedal çevirdi.
Çubuk'ta farkındalık pedalı çevrildi

“Gelin farklılıkları birlikte pedallayalım” sloganı ile düzenlenen farkındalık etkinliğine, 5 tandem bisikletin yanı sıra yaklaşık 100 bireysel bisikletli katıldı.
        
Çubuk Aile Yaşam Merkezi Yöneticisi Fatma Yılmaz, görme engelli vatandaşların ilk kez tandem bisikletlere bindiğini, vatandaşların da bu etkinlik sayesinde kaynaştığını söyledi.
    
Büyükşehir Belediyesi Çubuk Aile Yaşam Merkezi’ne desteği için teşekkür eden Eşpedal Derneği Ankara Temsilcisi Hüseyin Alkan, “Bizler görme engelliler olarak tandem bisikletlerle bisiklete binebiliyoruz. Birileri bir şeyleri değiştirmek istediğinde bunun için küçük bir çaba gösterdiğinde kocaman bir kartopu oluyor” dedi.

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Etkinliğe katılan 42 yaşındaki Özgün Devrim, “Etkinliğe kızlarımla beraber katıldım. Bisiklet kullanımı ve bununla birlikte bir farkındalığa imza atılması bizi heyecanlandırdı” derken, 11 yaşındaki Tesnim Koşan da, “Engelli abilerimiz vardı. Onların mutlu olduklarını görünce biz daha çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum ve bu tür etkinliklerin devamını istiyorum” sözleriyle heyecanını paylaştı.

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