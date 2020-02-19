Çubuk'ta İdlib için yardım kampanyası başlatıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye öncülüğünde Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.

Yardımlar, Atatürk Parkı'nda kurulan çadırda Türk Kızılayı Çubuk Şubesi ekiplerince battaniye, giyim, bebek bezi, hijyen malzemesi, mama, gıda kolisi, yakacak, bot ve mont başta olmak üzere temel yaşam malzemeleri toplanıyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kampanya hakkında yaptığı açıklamada, İdlib'deki kamplardan yardım bekleyenlerin yüzde 76'sının kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

Bölgede kış şartları ve yoğun yağışların hayatı olumsuz etkilediğini belirten Demirbaş, "Sınırımıza yakın bölgelere göç edenler başta can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunlarıyla karşı karşıya bulunmakta ve bu anlamda acil insani yardıma muhtaç durumdalar. Toplanan yardımlar AFAD aracılığıyla bölgeye gönderilecek. Kampanyaya 21 Şubat Cuma günü öğleye kadar nakdi veya ayni yardımda bulunulabilecek." ifadelerini kullandı.