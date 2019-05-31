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Çubuk'ta salatalık ekimi başladı

Çubuk Aşağı Çavundur Mahallesi'nde salatalık tarlaları ziyaret eden Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, adına festival düzenlenen turşu üretimi için salatalık ekiminin başladığını söyledi.
Çubuk'ta salatalık ekimi başladı

Geçen yıl 3 bin hektarlık alanda yapılan salatalık ekim alanının bu yıl artmasını beklediklerini dile getiren Demirbaş, çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

Tarımsal ve yöresel ürünler sektörü, özellikle yerli üretimin son yıllarda revaçta olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Özellikle de doğal ürünler tüketicilerin aradığı ürünlerin başında geliyor. Yerli ve lezzetiyle doğal ürünler de ilçemizde üretiliyor." dedi.

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Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle de ilçede modern tarıma geçilmesi izin çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, "Hava sıcaklıkları normal seyrinde giderse 45 ila 50 gün arasında salatalık hasadına başlanmış olacak. Hasattan sonra turşu kurularak festivalde sergilenip Türkiye ve dünya pazarında yerini alacak." diye konuştu.

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık ise turşularının sezon başlamadan tükendiğini, bu nedenle hasat dönemini sabırsızlıkla beklediklerine işaret ederek, "Yaklaşık 3 bin kişi sadece bu tarlalarda çalışmak için geldi. Aynı şekilde üretim esnasında da çalışanları da eklersek 5 bin kişi bu sektörde istihdam ediliyor." ifadesini kullandı.

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