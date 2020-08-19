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Çubuk’ta turşu denetimleri

Çubuk’ta kurulan Çubuk Turşusu Denetim Ekibi, turşuda tağşiş ve taklidi ortadan kaldırmak için yeniden çalışmalarına başladı.
Çubuk’ta turşu denetimleri

Turşusuyla adını duyuran Ankara’nın Çubuk ilçesinde kurulan Çubuk Turşusu Denetim Ekibi, Çubuk turşusunda tağşiş ve taklidi ortadan kaldırmak için yeniden çalışmalarına başladı.

2imgl8220-300x200-001.jpgÇubuk Kaymakamlığı, Çubuk Belediyesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ticaret Borsası ile Ziraat Odası tarafından oluşturulan Çubuk Turşusu Denetim Ekibi, hijyen başta olmak üzere sahte Çubuk turşusuyla mücadele için çalışmalarına yeniden başladı. İlçedeki turşu imalathanelerine yönelik denetimle işe başlayan ekiplere Çubuk Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Demirel de eşlik etti. Ankara Bulvarı ve Güldarpı Mahallesi’ndeki turşu üretimi yapan imalathaneleri denetleyen ekipler, başta hijyen kuralları olmak üzere turşu içerisinde kullanılan ham maddelere ve su analizlerine kadar birçok konuyu denetliyor. Çubuk turşusu üretimi kriterlerine uyulup uyulmadığını ve paketlenmiş ürünlerde Çubuk turşusu bandrolü olup olmadığını denetleyen ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

 

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