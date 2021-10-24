  • BIST 1.479,930
  • Altın 553,18
  • Dolar 9.5897
  • Euro 11.1482
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

Çubuk'taki Karagöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, hazan mevsiminde adeta renk cümbüşü yaşanan doğasıyla ziyaretçileri kendine çekiyor.
Çubuk'taki Karagöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesi merkezine 22 kilometre uzaklıktaki, çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçlarının çevrelediği Karagöl, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor.

Sarı, kahverengi ve yeşilin binbir tonunu barındıran ağaçlar ile göle dökülen yapraklar, doğa ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

karagol-2.jpg

Karagöl Tabiat Parkı'nda, yalnızca günübirlik gezilere izin verilirken, yakın çevredeki yaylalarda kamp yapılabiliyor.

Ziyaretçilerden Deniz Dağdeviren, "Renkler, tabiat, doğa çok güzel. Herkesin gelip hayatında bir kere görmesini isterim." diye konuştu.

Ankara'da yaşadığı halde Karagöl'e ilk defa geldiğini anlatan Deniz Kervankıran ise "Çok uzak ama buraya gelmeye değer. Doğası güzel, ortamı güzel, havası güzel. Ben beğendim açıkçası ve herkese de tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kar uyarısı yapıldı24 Ekim 2021 Pazar 10:36
  • Marmara Denizi açıklarında gemi kazası24 Ekim 2021 Pazar 10:04
  • Türkiye ve dünya gündemi24 Ekim 2021 Pazar 09:58
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 217 oldu23 Ekim 2021 Cumartesi 21:21
  • Bakan Gül: Yeni yüzyıla, yeni anayasa ile girmek hepimizin boynunun borcudur23 Ekim 2021 Cumartesi 19:27
  • Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'nun ilk toplantısı yapıldı23 Ekim 2021 Cumartesi 15:50
  • Terör operasyonları PKK'nın iletişim ağlarını da kesti23 Ekim 2021 Cumartesi 15:23
  • AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu "nefes ve etkinlik" alanı olacak23 Ekim 2021 Cumartesi 14:35
  • Yargıtay'dan 'kargoda kaybolan altın' kararı23 Ekim 2021 Cumartesi 13:45
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar23 Ekim 2021 Cumartesi 13:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti