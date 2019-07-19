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Çubuk’un Yukarı Emirler Mahallesi’ndeki yollar bozuk ve bakımsız

Çubuk’un Yukarı Emirler Mahallesi’ndeki yollar, bozuk ve bakımsız haliyle dikkat çekiyor. Bölge sakinleri yolların ağır tonajlı kamyonlarca bozulduğunu belirterek, çukurların bir an önce onarılmasını istiyor.  
Çubuk’un Yukarı Emirler Mahallesi’ndeki yollar bozuk ve bakımsız

Çubuk’ta mahalle statüsündeki Kızılöz Köyü ve Yukarı Emirler Köyü arasındaki yaklaşık 15 kilometrelik yolda oluşan çukurlar, ulaşımı olumsuz etkilemeye başladı. Güzergâhta yer yer oluşan 20-30 santimetrelik çukurlar, adeta köstebek yuvasını andırıyor. Uzun yıllardır yolların bozuk ve bakımsız olduğundan şikâyetçi olan bölge sakinleri, söz konusu yolların bir an önce onarılmasını istiyor. 

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AĞIR TONAJLI KAMYONLAR YOLU BOZUYOR…

Mahalle halkı, bölgedeki taş ocaklarından malzeme taşıyan ağır tonajlı kamyonların yolu bozduğunu öne sürüyor. En son geçtiğimiz yıl küçük bir onarım gören söz konusu yolların yeniden bakıma alınması için Ankara Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunan mağdur vatandaşlar, “Yolda çukurlar adeta bir hendek gibi. Bu çukurlar uzun zamandır düzeltilmedi. Bu bozuk yolların düzeltilmemesi nedeniyle sorunlar yaşıyoruz. Araçlarımız maddi zarara uğruyor. Mansur Başkanımızdan çukurların kapatılmasını talep ediyoruz” dedi. 

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ARAÇLARDA MADDİ HASAR…

Gazetemize konuşan Yukarı Emirler Mahallesi sakininden Mehmet Aydoğan, yolda ulaşımın durma noktasına geldiğini belirterek, “Çubuk merkezden Kızılöz köyümüzün girişine kadar olan 7 kilometrelik yol iyi. Ancak Kızılöz’den sonra köyümüze giden yolun Kuyumcu köyünün girişine kadar olan bölümü oldukça kötü. Ağır tonajlı araçların buradan geçmesinden ve olumsuz hava koşullarından dolayı yolda çukurlar oluşmuş vaziyette. Köydeki yolların içi de oldukça kötü durumda. Toz da oluşuyor. Evimizde tozdan duramıyoruz. Bir an önce bozuk noktalar onarılırsa ve ağır tonajlı kamyonlara farklı bir güzergâh bulunursa çok iyi olur” diye konuştu.  Yukarı Emirler Muhtarı Hıdır Karataş ise yolların uzun süredir bozuk hale olduğunu belirtip bir an önce düzeltilmesi çağrısında bulundu.

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OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

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