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Çukobirlik’ten satılık gayrimenkul; tarla, arsa listesi

Kısa adı Çukobirlik olan S.S Çukurova Pamuk Yerfıstığı Ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, mülkiyetindeki gayrimenkulleri satışa çıkardı. İşte Çukobirlik’ten satılık gayrimenkul; tarla, arsa listesi:
Çukobirlik’ten satılık gayrimenkul; tarla, arsa listesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Adana’da bulunan ve kısa adı Çukobirlik olan S.S Çukurova Pamuk Yerfıstığı Ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, mülkiyetindeki gayrimenkulleri satışa çıkardı. 

Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 06.10.2021 10:00

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 06.10.2021 10:00

Çukobirlik’ten satılık gayrimenkul; tarla, arsa listesi için TIKLAYIN.  

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