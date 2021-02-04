Çukurdan Aşağısı Yok!

Üzülerek müşahede ediyoruz ki hala bu ülkenin değerlerine saldırmayı marifet bilen, bulduğu her fırsatı İslam’a sövmek için mevziye dönüştüren sakat bir anlayış var. Güç ellerinde olmadığında her zaman sığındıkları özgürlük söylemini, güç ellerine geçince “ikna odalarına” taşıyan; ağızlarından düşürmedikleri fikir hürriyeti, kendilerine karşı kullanılınca “fişlemeyle” mukabele eden zihniyet bugün yine boy gösteriyor.

Biz bu zihniyeti 28 Şubat sürecinde Müslümanlara üniversite kampüsüne dahi girme hakkı tanımamasıyla, başörtülü bacılarımızı kamu kurumlarına sokmamasıyla, camilere gidenleri fişlemesiyle biliyoruz. Bugün özgürlük adı altında yapmaya çalıştıkları zorbalığı kat be kat geçtiğimiz dönemlerde de yaşadık. Fakat artık pabuç pahalı… Ne buradan teröre prim verecek ne ahlaksızlığa kapı aralayacak ne de yaptıklarınızı sineye çekecek değiliz! Olanları sadece basit bir eleştiri ve haklı bir eylemmiş gibi takdim etme çabanıza aranıza aldığınız teröristleri gören herkes sadece gülüyor. Buradan gezi vari bir tahrik ve tedhiş çıkarma gayretinize devlet, millet birlikte nasıl mukabele edeceğimizi evlerinizden hükümet düşsün diye salyalar akıtarak izlediğiniz 15 Temmuz gecesinden pay biçebilirsiniz! Bu ülkede, artık, jakoben, millete tepeden bakan, milletin değerlerine sövmek için fırsat kollayan hiçbir anlayışa bu memleketin gerçek sahipleri fırsat vermeyecektir!

Bugün o cüce jakoben kimlikleriyle, kendilerine yapılan eleştirilere “Boğaziçi Üniversitesini kazanabilmek” sıfatıyla mukabele edenlerin aralarına giren teröristleri dahi ayıramayacak kadar ferasetsiz oluşları da Anadolu irfanına hayranlığımızı bir kat daha artırmıştır.

Bugün sırf Türk Polisini itibarsızlaştırmak üzere kurguladığınız bir algı operasyonuyla “aşağı bakmayacağız” diye bir mottoya sarılıyorsunuz. Boşuna çırpınmayın aşağı bir seviye belirtir İslam’a sövmenin ise bir seviyesi yoktur! İslam’a söven zihniyet çukurdur ve çukurun aşağısı yoktur!