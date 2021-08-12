Çukurova çiftçisine 'anız yakmayın' uyarısı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, mısır hasadı sezonunda anız yakılmaması uyarısında bulundu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, yazılı açıklamasında, Ceyhan, Yüreğir, Karataş, Kozan, Seyhan ve İmamoğlu ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde yaklaşık 800 bin dekar alanda birinci ve ikinci ürün mısır ekimi yapıldığını belirtti.

Üreticilerden, hasat sezonu boyunca anız yakılmaması konusunda duyarlılık beklediklerini aktaran Tekin, "Organik madde miktarını azaltan anız yangınları, mikrobiyolojik aktiviteyi geriletiyor. Topraktaki faydalı mikroorganizmalar yok oluyor, toprağın su tutma kapasitesi azalarak zamanla toprak verimliliği düşüyor." ifadesini kullandı.

Adana Valiliğince 1 Nisan'da yayımlanan genelge doğrultusunda da anız yakmanın yasak olduğunu anımsatan Tekin, ilgili kurumların cezai işlem yapma yetkisinin bulunduğunu kaydetti.

Tekin, cezanın, belirli koşullar nedeniyle de artabileceği uyarısında bulunarak, "2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'inci maddesine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 80,39 lira idari para cezası verilir hükmü bulunmaktadır. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda bu ceza 5 kat artırılmaktadır. Üreticilerimizden hem cezai durumla karşılaşmamaları, hem de çevre ve doğal ekosistem sağlığı açısından mısır hasadı sonrasında anızlarını yakmamaları konusunda duyarlılık bekliyor, bereketli bir hasat dönemi diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

