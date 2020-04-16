  • BIST 96.283
  • Altın 384,900
  • Dolar 6,9232
  • Euro 7,5228
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Çukurova Üniversitesi Kovid-19 tedavisinde alternatif yeni bir etken madde geliştirdi

Çukurova Üniversitesinden bilim insanlarının Kovid-19'un tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmeyi başardığı duyuruldu.
Çukurova Üniversitesi Kovid-19 tedavisinde alternatif yeni bir etken madde geliştirdi

Çukurova Üniversitesindeki bilim insanlarının 2,5 aylık yoğun bir çalışma sonucu yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmeyi başardıkları açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de salgına karşı tedavi ve aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve bu kapsamda Çukurova Üniversitesi de çalışma yürüttü. 8 kişilik araştırma ekibi, 2,5 aydır aralıksız sürdürdükleri çalışmalarının ilk sonucunu aldı. Yeni tip koronavirüsün tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmeyi başaran üniversitenin bilim insanları, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı ziyaret ederek çalışmaların detayları hakkında bilgi verdi.

Rektör Kibar, salgının başlamasının ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilimsel çalışmalara yoğunluk verildiğini, Çukurova Üniversitesinde de bu anlamda yoğun çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Üniversitenin farklı fakültelerinden öğretim üyelerinin dahil olduğu 8 kişilik araştırma ekibinin çalışmalarının ilk sonuçlarını aldığını aktaran Kibar, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede 2,5 aydır aralıksız sürdürmekte oldukları ortak çalışmaları neticesinde yeni tip koronavirüs hastalığının tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmişlerdir. Kamuoyunda açıklandığı üzere Kovid-19 virüsü solunum hücrelerindeki Anjiyotensin-Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) isimli reseptörlere bağlanarak hücre içine nüfuz etmekte, böylece akciğerlerde bilinen aktivitelerini göstermektedir. Bilim insanlarımızın geliştirdikleri bu yeni etken madde, virüsün kendini çoğaltması aşamasında kullandığı replikasyon enzimlerinin çalışmasını engelleyerek aktivitesini göstermektedir. Bugüne kadar yapılan laboratuvar ortamı deneylerinde, üretilen bu molekülün replikasyon enzimlerini engelleyecek aktivitede olduğunu gösteren ön çalışma sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen etken maddenin virüsün çoğalma imkanını ortadan kaldırdığı laboratuvar ortamı koşullarında tespit edilmiş ve gelecek için umut vaat etmektedir. Gelinen noktada Kovid-19 ile mücadelede bu molekülün kullanılabileceğini öngören Çukurova Üniversitesi bilim insanları, çalışmalarını hızlandırarak in-vivo güvenlik ve etkinlik çalışmaları ile hayvan deneylerine başlayarak hızla çözüm bulmayı hedeflemektedirler.”

Kibar, araştırma ekibine aylardır gösterdikleri yoğun çaba için teşekkür ederek bilimsel çalışmalarıyla gelecekte bilime evrensel düzeyde katkıda bulunabilme gücüne sahip araştırmacılara bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Araştırma ekibi, Prof. Dr. Osman Gülnaz (Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Mehmet Çelik (Veteriner Fakültesi), Doç. Dr. Aygül Küçükgülmez Yandım (Su Ürünleri Fakültesi), Prof. Dr. Sadık Dinçer (Fen Edebiyat Fakültesi), İbrahim Süslü (Kimya Mühendisi), Dr. Öğr. Üy. Bilge Kaan Tekelioğlu (Veteriner Fakültesi), Doç. Dr.Atıl Bişgin (Tıp Fakültesi ve AGENTEM) ve Nazrin Murguzova’dan (Biyoteknoloji) isimlerinden oluşuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çukurova Üniversitesi, koronaya alternatif tedavi geliştirdi16 Nisan 2020 Perşembe 15:25
  • "İçme ve atık sulardan koronavirüs bulaşabilir"16 Nisan 2020 Perşembe 15:23
  • "Koronavirüs ilacı üzerinde çalışıyoruz"16 Nisan 2020 Perşembe 15:22
  • "Gelecek 2 hafta çok kritik, Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!"16 Nisan 2020 Perşembe 15:19
  • İstanbul'da ramazan pidesi satışı nasıl olacak?16 Nisan 2020 Perşembe 15:18
  • Güvenlik uzmanlarından celp ertelemeye destek16 Nisan 2020 Perşembe 14:55
  • Sanayicilere iki yeni kolaylık16 Nisan 2020 Perşembe 14:45
  • Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı16 Nisan 2020 Perşembe 14:43
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak16 Nisan 2020 Perşembe 14:40
  • Hakkari'de şehit asker için tören16 Nisan 2020 Perşembe 12:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti