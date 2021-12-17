Çukurova Üniversitesi sağlık personeli alım ilanı yayınlandı

Adana Çukurova Üniversitesi çok sayıda sağlık personeli alacak. Alımlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınacak. Ayrıca bir yazılı, sözlü sınav yapılmayacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021.