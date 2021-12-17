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Çukurova Üniversitesi sağlık personeli alım ilanı yayınlandı

Adana Çukurova Üniversitesi çok sayıda sağlık personeli alacak. Alımlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınacak. Ayrıca bir yazılı, sözlü sınav yapılmayacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021.
Çukurova Üniversitesi sağlık personeli alım ilanı yayınlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Adana Çukurova Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli sağlık personeli alacak. 

Alımlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınacak. Ayrıca bir yazılı, sözlü sınav yapılmayacak.

Başvurular 17 Aralık’ta başladı ve son başvuru tarihi 31 Aralık 2021.

Çukurova Üniversitesi sağlık personeli alım ilanının detayları için TIKLAYIN

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