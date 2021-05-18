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Çukurovalı çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

Çukurova'da çiftçiler ile tarım sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destek açıklaması ve kredi borçlarının ertelemesini sevinçle karşıladı.
Çukurovalı çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine, Erdoğan'ın çiftçilere destek açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Adana'da buğdayda geçen yıla göre bir miktar daha fazla alanın ekilmesi ve iyi yağış olmasının verimi olumlu yönde etkileyeceğini öngördüklerini ifade eden Bilgiç, bu yıl yaklaşık 800 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.

"Bu fiyatlar ülkemiz için iyi, üreticiyi sevindiren fiyatlar"
Adana'da hasadın başladığını anımsatan Bilgiç, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız güzel fiyat verdi. Bu yıl etkili olan kuraklık içerisinde bu fiyatlar ülkemiz için iyi, üreticiyi sevindiren fiyatlar. Geçen yıla göre yüzde 36 artış oldu. Üretici, ancak bu fiyatlarla girdi maliyetini de karşılayıp bu işin üstesinden gelebilirdi."

Ülkenin bazı yörelerinde kuraklığın ciddi anlamda etkili olduğunu ifade eden Bilgiç, şöyle konuştu:

"Hububatta dışarıya bağımlı bir ülke olmaya başlamıştık. Kuraklıkla beraber ithalatımız daha çok artacak. Onun için bu fiyatlar önümüzdeki yıllarda en azından üreticiyi memnun edip bu üretiminin sürdürülebilirliğini sağlayacak fiyatlar. Teşvik ve desteklerle beraber buğday fiyatı 2,5 TL'nin üzerine çıkabiliyor ki bu iyi rakam. Üreticimiz bundan sonra en azından sürdürülebilir halde tarımını yapabilir, önümüzdeki yıl da ürününü yetiştirebilir."

Bilgiç, çiftçilere verilecek destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Çiftçimizi ayakta tutacak ve memnun edecek fiyatlar"
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da bu sene Anadolu'da genelde kurak bir kış geçirildiğini, bunun neticesinde buğdayda verimin düşük gerçekleşeceği bir yaz geçireceklerinin görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçlarının ertelenmesi açıklamasının memnun edici olduğunu vurgulayan Doğru, şöyle konuştu:

"Biz bunun yanında kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize hibe olarak buğday tohumluğu ve gübre desteği verilmesini de talep ediyoruz ki üretime devam edebilsinler. Eğer bu da gerçekleşirse fiyat, çiftçimizi memnun edici bir fiyattır. Dünya fiyatları ve maliyetler göz önüne alındığında kuraklıktan dolayı zarar görmemişse bir çiftçi, bu fiyatlar makul fiyatlardır, çiftçimizi ayakta tutacak ve memnun edecek fiyatlardır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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