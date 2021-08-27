  • BIST 1.454,710
  • Altın 484,62
  • Dolar 8,3750
  • Euro 9,8250
  • Ankara 35 °C
  • İstanbul 32 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 34 °C
»

Çukurovalı kadınlar şifa kaynağı üzüm pekmezinin yapımına başladı

Osmaniye'de kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle imece usulü hazırlanan üzüm pekmezinin zorlu hazırlanma süreci başladı.
Çukurovalı kadınlar şifa kaynağı üzüm pekmezinin yapımına başladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kadınlar, bağ bozumuyla birlikte önce üzümleri toplayıp çuvallara doldurarak kil ile harmanlıyor.

Kadınlar bir süre çuvalda bekleyen üzümleri ezerek elde ettikleri suyu büyük kazanlara aktarıyor.

Odun ateşinde, kazanda yüksek ısıda 1-2 saatlik bir kaynama süreci geçiren pekmez, kıvamına ulaşması için 4-5 günlük soğuma ve dinlendirme aşamasına geçiyor.
Daha sonra şişelere doldurulan pekmez, kullanıma hazır hale geliyor.

kazanaa-25434521.jpg

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, tamamen doğal olarak üretilen üzüm pekmezinin şifa kaynağı olduğunu söyledi.
İlçede kadınların bugün bile geleneksel yöntemler kullanarak üzüm pekmezi ürettiğini dile getiren İspir, "Üzüm pekmezi, yıllardır kadınlarımız tarafından geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Bu sene üzümde verim güzel geçti. Üzüm pekmezi, bölge halkı için bir gelir kaynağı oluyor. Özellikle küçük çiftçiler için önemli geçim kaynağı. Üreticilerimiz için bereketli olsun." diye konuştu.

pekmekaa-25434512.jpg

Kızyusuflu köyünde pekmez üreten Sultan Türkmenoğlu da atalarından öğrendikleri geleneksel yöntemlerle her yıl ağustos ve eylül aylarında pekmez yaptıklarını dile getirdi.
Lezzetiyle kış günlerinin vazgeçilmez besin kaynaklarından olan pekmezin zahmetli bir yolculuğun ardından sofralara geldiğini anlatan Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Bağlarımızdan topladığımız güzel ve kaliteli üzümleri bol su ile yıkıyoruz. Kuruttuktan sonra içerisine kil katarak çuvalların içerisinde çiğnemek suretiyle suyunu çıkartıyoruz. Çıkarılan suyu bu kez de kazanların içerisine katarak, koyu kırmızı renk alana kadar kaynattıktan sonra soğutuyoruz. Daha sonra üzerini bez ile örterek 3-5 gün süreyle güneşte beklettikten sonra pekmezimiz sofralarda yerini almak için hazır hale geliyor. Cam kavanozlara konarak raflardaki yerini alan üzüm pekmezi, genellikle kahvaltılarda bolca tüketiliyor."

Karatepe köyünde yaşayan Selma Savrun ise 10 kilogram üzümden 1 kilo pekmez elde ettiklerini ve kilogramını 40 ile 50 lira arasında sattıklarını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması: 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir26 Ağustos 2021 Perşembe 13:31
  • Güney Kore Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,75'e yükseltti26 Ağustos 2021 Perşembe 13:07
  • Yükselen konut kiraları 'kapora dolandırıcılığını' artırdı26 Ağustos 2021 Perşembe 12:31
  • Borsa güne yükselişle başladı26 Ağustos 2021 Perşembe 10:07
  • İzmir'de tekstil ihracatı arttı26 Ağustos 2021 Perşembe 09:15
  • Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı26 Ağustos 2021 Perşembe 09:11
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor26 Ağustos 2021 Perşembe 09:09
  • Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:21
  • Altın fiyatları için 2 kritik tarih!25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:20
  • Şirketler bilançoların olumsuz etkilenmemesi için kur riskinden korunmalı25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti