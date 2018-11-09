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Cuma Günü, Cuma'nın Önemi - Mübarek Günler ve Geceler

Cuma Günü nedir, Cuma Günü'nün önemi nedir, Cuma neden mübarektir, İslam Alemi'nin en önemli günlerinden birisi olan Cuma Günü hakkında bilgi..
Cuma Günü, Cuma'nın Önemi - Mübarek Günler ve Geceler

Cuma Günü nedir, Cuma Günü'nün önemi nedir, Cuma neden mübarektir, İslam Alemi'nin en önemli günlerinden birisi olan Cuma Günü hakkında bilgi..

MÜBAREK GÜNLER VE GECELER

Cuma Günü

Cuma günü mübarek bir gündür. Bu gün Müslümanlar için bir bayram günüdür. Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Âdem o gün yaratılmış o gün Cennete konulmuş ve o gün Cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet günü de Cuma günü kopacaktır buyrulmuştur. Cuma gününde bir an icabet saati vardır ki o anda yapılan duaların kabul olacağı Peygamber efendimiz tarafından müjdelenmiştir.

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