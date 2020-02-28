  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

Cuma hutbesi: Hak uğruna mücadelemiz, birlik beraberlik ruhumuz

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde verilecek cuma hutbesinin konusunu 'Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz' olarak belirleyerek, şehitlere ayırdı.
Cuma hutbesi: Hak uğruna mücadelemiz, birlik beraberlik ruhumuz

Diyanet İşleri Başkanlığı, İdlib'de düzenlenen saldırıda 33 askerin şehit olmasının ardından cuma hutbesini şehitlere ayırdı. Paylaşılan hutbede, milletin dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçtiği, ağır imtihanlar verdiği belirtilerek, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de kadını erkeği, genci yaşlısı, hâsılı milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz. Bizleri başarılı kılacak olan, Allah’a karşı sarsılmaz imanımızdır. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve gazilik arzusudur" denildi.

'ACIMIZ BÜYÜK, YÜREĞİMİZ BURUKTUR'

Mehmetçiğin, daima mazlumun yanında zalimin karşısında olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak üzere sefere çıkan Mehmetçiğimiz, dün hain bir saldırıya uğradı. Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabbim yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şu hususu unutmayalım ki bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Hiç şüphemiz yok ki Cenâb-ı Hakk’ın yardımıyla hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır. Dün olduğu gibi bugün de zafer, hakkın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır. Allah’ım! Kahraman ordumuza nusretini ve zaferini, cennet yurdumuza lütuf ve bereketini ikram eyle! Allah’ım! Şehitlerimize merhametini, gazilerimize inayetini, milletimize şefkatini esirgeme!"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İdlib’de alçak saldırı: 33 askerimiz şehit oldu 32 askerimiz yaralı28 Şubat 2020 Cuma 16:25
  • İdlib'de alçak saldırı: Çok sayıda şehidimiz var28 Şubat 2020 Cuma 16:10
  • Akar: 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı: 329 rejim askeri etkisiz hale getirildi28 Şubat 2020 Cuma 16:00
  • Saldırı sonrası İncirlik Üssü'nde hareketli saatler28 Şubat 2020 Cuma 15:50
  • AK Parti'den TBMM'de kapalı oturum teklifi28 Şubat 2020 Cuma 14:57
  • BM'den flaş Türkiye çağrısı: Destek artırılmalı28 Şubat 2020 Cuma 14:39
  • Azerbaycan'da corona virüs tespit edildi28 Şubat 2020 Cuma 13:57
  • 33 askerin şehit edilmesinin ardından İsrail'den flaş açıklama28 Şubat 2020 Cuma 13:53
  • Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu: Ses bombaları atılıyor28 Şubat 2020 Cuma 13:52
  • TBMM Başkanı: Türkiye sessiz kalacak bir devlet değildir28 Şubat 2020 Cuma 13:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti