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Cuma hutbesinde 'afetlere karşı sorumluluk' vurgusu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca camilerde verilecek cuma hutbesi yangınlara ayırılarak, "Afetlere karşı sorumluluğumuzun idrakinde olalım" denildi.
Cuma hutbesinde 'afetlere karşı sorumluluk' vurgusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbesini bazı illerde çıkan orman yangınlarına ayırdı. Paylaşılan hutbede, son günlerde yaşanılan afetlerin herkesi derinden üzdüğü, bir yandan sellerin açtığı yaraların sarılmaya çalışıldığı diğer yandan çıkan orman yangınlarıyla mücadele edildiği belirtildi. Böylesi günlerde can ve mal kaybını en aza indirmenin ancak gerekli tedbirleri almakla mümkün olduğu vurgulanarak, şöyle denildi: 

"Zira tabiat olayları, sünnetullah yani ilahi düzen ve kanunlar gereği, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelmektedir. Dolayısıyla bir mümin, sorumluluğunu ihmal edip göz göre göre afetlere kapı aralayamaz. Yeryüzünde dengeleri bozacak adımlar atamaz. Nitekim afetlerin kötü neticelerinin önemli bir kısmı insanoğlunun kendi hata ve ihmalleri sebebiyledir. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: 'İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu' Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: 'Kendi kendinizi tehlikeye atmayın.' O halde sel, heyelan ve deprem riski bulunan bölgelerde tabiatın dengelerine, bölgenin gerçeklerine uygun, doğru ve sağlam adımlar atalım. Yangınlara sebebiyet verecek ihmalden ve sorumsuz davranışlardan uzak duralım. Ormanlarımızı bilerek yakan, vatanımıza göz diken, milletimizin canına kastedenlere gelince dünyada ve ahirette Allah’ın, meleklerin, insanların ve diri diri yanan bütün canlıların laneti onların üzerinedir. Onlar her iki alemde de yaptıklarının cezasını çekeceklerdi. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: 'Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol!'  Öyleyse geliniz, üzerimize düşen sorumlulukların idrakinde olalım. Acı tecrübelerden ders alalım. Güvenli bir hayat için afetlere karşı hazırlıklı olalım. İçinde bulunduğumuz yaz günlerinde başta orman yangınları olmak üzere her türlü afet ve acil durum anlarında duyarlı olalım ve yetkili mercileri haberdar edelim."

Kaynak: Haber Kaynağı
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