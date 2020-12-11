Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur yağması için dua edildi.

Cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okunarak, yağmur duası yapıldı.

Gaziantep

Gaziantep'te de camilerde cuma hutbesinde su israf etmemenin önemi anlatıldı.

Hutbe arasında vatandaşlar yağmur yağması için dua etti.

Şanlıurfa

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da da cuma namazında yağmur duası yapıldı.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Dergah Camisi'ndeki yağmur duasında, uzun süredir yağış düşmediği hatırlatılarak, özellikle ekinlerin ve hayvanların suya ihtiyacı olduğu dile getirildi, rahmet temennisinde bulunuldu.

Dua sırasında bazı vatandaşların duygulandığı görüldü.

Kilis

Kilis'te, kış döneminde yeterli yağmur yağmaması ve kuraklık endişesi nedeniyle cuma namazında yapılan yağmur duası ilgi gördü.

Aralarında çocukların da bulunduğu cemaat imam eşliğinde yağmur duası yaparak, bol ve hayırlı yağmur diledi.

Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da aynı şekilde yağmur yağması için cuma vakti eller semaya yükseldi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanağa rağmen başta Nur Cami ve Külliyesi olmak üzere bütün camilerde yapılan duaya cemaat "amin" dedi.

Nevşehir

Nevşehir'de kent merkezindeki Bekir Efendi Camisi'nde namazın ardından edilen duada, kuraklık yaşanan bölge için yağmur niyazından bulunuldu.

Vatandaşlar, ellerini rahmet ve bereket temennisiyle dua için açtı.

Sivas

Sivas’ta da tüm camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Camisi’nde yapılan duaya katıldı.

Vatandaşlar, yağış olması için ellerini semaya açarak dua etti.

Niğde

Niğde Kalesi içinde bulunan tarihi Alaeddin Camisi'nde ve diğer camilerde cuma namazı öncesi "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okundu.

Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin okunan hutbeden sonra cuma namazı kılındı, ardından yağmur duası edildi.

Kayseri

Kayseri'de cuma namazı için camileri dolduran vatandaşlar yağmur duasına da eşlik etti.

Hacı Ahmet Çolakbayrakdar Camisi'nde, cuma namazında imamlar, uzun süredir devam eden kuraklığın sona ermesi, toprağın yağmurla buluşması için dua etti.

Vatandaşlar duaya "amin" diyerek katıldı.

Kırşehir

Kırşehir'deki camilerde de cuma namazının ardından yağmur duası yapıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde din görevlisinin suyun önemi ile ilgli hutbenin ardından cemaatle yağmur duası edildi.

​​​​​​​Namaza gelen cemaat, imamın duasına "amin" diyerek eşlik etti.

Konya

Konya'nın simge camilerinden Hacıveyiszade Camisi'nde cuma hutbesinde suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konusu anlatıldı.

Hutbenin ardından imamın yaptığı yağmur duasına cami içerisinde ve avlusunda namaz kılan vatandaşlar eşlik etti.

Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da da cuma namazında yapılan yağmur duasına maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek iştirak eden vatandaşlar semaya el kaldırdı.