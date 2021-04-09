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'Cuma namazında camiyi basıp öldürün' talimatı

Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü Gruppe S.'nin, cuma namazında camileri basıp Müslümanları katletme planı yaptığı ortaya çıktı.
'Cuma namazında camiyi basıp öldürün' talimatı

Almanya'da şubat ayında çökertilen ve kendilerine "Gruppe S." adını veren aşırı sağcı terör örgütünün kanlı planları deşifre oldu. Alman televizyon kanalının soruşturma dosyasına dayanarak yaptığı habere göre, grubun elebaşı Werner S.'nin, Şubat 2020'de tutuklanmasından kısa bir süre önce silah temin etmeye çalıştığı belirlendi.

SUİKAST SİLAHI ALMAK İSTEDİ

Belgelere göre sanık S., 2 bin mermili bir kalaşnikof saldırı tüfeği, suikast silahı olarak bilinen İsrail yapımı Uzi marka bir hafif makineli tüfek ve el bombaları satın almak istedi. Belgelerde, sağcı teröristlerin halihazırda ruhsat gerektiren 27 adet çoğunlukla Rus üretimi Makarow ve Tokarew tabancaları bulunduğu da belirtiliyor.

CAMİLERE EŞ ZAMANLI SALDIRI

Savcılık aşırı sağcı terör grubunun, siyasi karışıklık çıkarmak için camilere ve mültecilere yönelik saldırı hazırlıkları yaptığını aktardı. Elebaşı Werner S.'nin bin kişilik bir milis grubu kurarak birçok camiye eş zamanlı saldırı planı yaptığı ve Müslüman vatandaşları cuma namazı esnasında öldürmeyi planladığı belirtildi. Terör grubunun özellikle Müslümanlara ve mültecilere yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirmeyi düşündükleri ama aynı zamanda farklı düşüncedeki siyasilere yönelik de saldırı planları yaptıkları belirtildi. Haberlerde ayrıca ırkçıların Alman Meclisi’ni basarak tüm parlamenterleri öldürmeyi planladığı iddiasına da yer verildi.

BİRİ İTİRAFÇI OLDU

Söz konusu grubun şu ana kadar Almanya'da çok sayıda aşırı sağcı örgütleri bir araya getiren ilk yapılanma olması dikkat çekerken, ülkede iç savaş benzeri bir atmosfer oluşturmayı hedefledikleri açıklandı. Örgüt mensuplarından birinin itirafçı olmasıyla ortaya çıkan yapılanma Alman istihbaratı tarafından çökertildi.

DURUŞMA 13 NİSAN'DA

Terör grubu hakkında hazırlanan iddianamede kurucu üyelerin amacının, "Federal Almanya Cumhuriyeti'nin devlet ve sosyal düzenini sarsmak ve nihayetinde ele geçirmek" olduğu belirtildi. Teröristlerin bu amaçla grup içi yazışmalarda Alman Federal Meclis binasına bir saldırı hazırlığında olduğu da iddianamede yer aldı. Yakalanan 12 örgüt üyesi hakkında 13 Nisan'da dava görülecek. Stuttgart'taki davada şüpheliler anayasal düzeni yıkmakla yargılanacak.

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