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Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52.9

AK Parti MKYK'da, kararsız ve oy kullanmayacağını söyleyen seçmenin partilere dağıtılması halinde AK Parti'nin yüzde 40 ve MHP'nin yüzde 12,9 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın toplamda oy oranını yüzde 52,9'a yükselttiği kaydedildi.
Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52.9

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısında seçimlerden Türkiye'nin yürüttüğü harekatlara, NATO üyeliğinden dış politikaya kadar pek çok başlığı içeren yeni bir anket masaya yatırıldı

Türkiye gazetesinin haberine göre, MKYK toplantısında KONDA'nın yaptığı anket sonuçları da paylaşıldı.

Ankete göre, AK Parti'nin oyu yüzde 26,8, MHP'nin oyu yüzde 8,7 iken; CHP'nin oyu yüzde 15,5, İYİ Parti'nin ise yüzde 9,1. HDP'nin oy oranı yüzde 6; kararsız olan ve "oy kullanmam" diyen seçmenin oranı ise yüzde 33 olarak belirtildi. Kararsız ve oy kullanmayacağını söyleyen seçmenin partilere dağıtılması halinde AK Parti'nin yüzde 40 ve MHP'nin yüzde 12,9 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın toplamda oy oranını yüzde 52,9'a yükselttiği kaydedildi.

Ankette vatandaşa "Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirme şekli açısından Recep Tayyip Erdoğan'a ne not verirdiniz?" sorusu soruldu. Anket sonucunda Erdoğan'ın karne notunda 1,5 puanlık artış yaşandığı, bu artışın temel sebebinin Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yaşanan siyasal ve diplomatik gelişmeler olabileceği belirtildi.

Halkın yüzde 29'u Türkiye'nin dış politika yürütürken öncelikli olarak Müslüman ülkelerle, yüzde 20'si tek başına, yüzde 20'si de Türk Cumhuriyetleriyle hareket etmesini istiyor.

Vatandaşların yüzde 53'ü Barış Pınarı Harekatı'nın kesinlikle doğru bulduğunu söylerken, Türkiye'nin NATO üyeliğinin devam etmesinden yana fikir belirtenlerin oranı yüzde 50'de kaldı. 'Esad'la barışalım' diyenlerin oranı ise yüzde 47 oldu.

Kaynak: Türkiye gazetesi

 

 

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