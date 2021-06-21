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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz

Biden ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin, "ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakaladığımız güzel iklimi, ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız." dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin tek talebi, siyasi ve ekonomik her alandaki egemenlik haklarına saygı duyulması, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye destek verilmesidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapılarını araladıklarına inandıklarını kaydetti.

KDV desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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