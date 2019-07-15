Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz anmasında

Türkiye ekonomisinin battığını söyleyenlere sert bir dille cevap veren Erdoğan, "Bunlarda insaf yok. Bunlar nankör." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde Atatürk Havalimanı’nda halka hitap etti.

Şehitleri anan Cumhurbaşkanı, bu milletin şehitlerini asla unutmayacağını söyledi.

Erdoğan, ekonomi konusunda "battı, bitti" şeklinde yorum yapanlara da cevap verdi.

"BUNLARDA İNSAF YOK, BUNLAR NANKÖR"

Cumhurbaşkanı, "Ne diyorlar? Ekonomi battı, ekonomi bitti. Kardeşlerim; buradan tüm milletime sesleniyorum. Bunlarda insaf yok. Bunlar nankör." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aziz milletim. Sevgili İstanbullular. Değerli şehit yakınlarımız ve gazilerimiz. Kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

2016 yılının 15 Temmuz gecesi milletimizin istiklali ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların tankların kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize cenabı Allah’tan sıhhat ve afiyet diliyorum.

Şehitlerimizin kabirleri nur mekanları cennet olsun inşallah.

Şanlı polislerimizi, bir kez daha muhabbetle selamlıyorum: Peygamber ocağı TSK’mızın ülkesine bağlı her bir subayını astsubayını erlerini alınlarından öpüyorum. Burası anlamlı bir mekan.

BAY KEMAL KAÇTI

Saat 23.15 civarı tankların arasında Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy’e geçti. Kendi ifadesiyle "Bakırköy Belediyesi'nde gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim' dedi.

Değerli kardeşlerim 01.15 ve biz de yine buraya indik. Eşim kızım torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Üzerimizden geçen F-16’lar helikopterler vardı ve onlar mermilerini yağdırıyordu fakat biz bir şeye inanıyorduk. Diyorduk ki 'korkmayın Allah bizimle beraberdir.'

SABAHA KADAR KESİNTİSİZ EZAN VE SELA OKUYAN İMAMLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ve o gece 16 saat süren o süreçte şahsım basın toplantımızı yaptım. Valimiz 1. Ordu komutanımızı aynı şekilde. Mesaj verildi. Bu mesaj verildikten sonra her şey yerli yerine oturdu. Bütün mesele neydi? O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza STK’larımıza aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Sabaha kadar kesintisi ezan ve sela okuyan imamlarımıza müezzinlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Daha önceki darbelerde Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'da caniler bunu bile yaptılar. Hamdolsun milletin evine de uzanan eller bizzat millet tarafından kırıldı. İnşallah 15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. Hiçbir ihanet şebekesi hiçbir terör örgütü birliğimiz beraberliğimiz kardeşliğimiz asla bozamayacaktır.

YÜREK BU, KÜREK DEĞİL

Yürek bu yürek, kürek değil.

Öyleyse ne diyoruz, tek millet... Tek bayrak... Tek vatan... Tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz.

TÜRKİYE'Yİ ELE GEÇİREMEYECEKLER

Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye’yi ele geçiremeyecekler. O karanlık gecede okunan selalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse inşallah bundan soran da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

HALİSDEMİR'İ UNUTMAYACAĞIZ

Darbecilerin başındaki haini gözünü kırpmadan vuran Ömer Halisdemir’i unutmayacağız. Darbecilerle son ana kadar savaşan Albay Sait Ertürk’ü unutmayacağız. Tanıma şerefine eriştiğim Erol Olçok’u, İlhan Varank’ı unutmayacağız. 251 şehidimizin hiçbirini unutmayacağız. Şehitlerini unutanların yürekleri kurur.

Biz de yeni nesillerin 15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları için bu tarihi Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla resmi bayram günü olarak ilan ettik.

Biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yad ediyorsak inşallah sonraki nesillerde 15 Temmuz kahramanlarını aynı şekilde hatırlayacaklardır. Bu vesileyle sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından hazırlığı yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gazilerle Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlandı. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum.

ÖZGÜRLÜĞÜ OLMAYANIN İRADESİ DE OLMAZ

Siz kurşunların üzerine gittiniz. Tankların altına yattınız yılmadınız. Bu yürektir, kürek değil. Bunu ancak bu millet yapar. Biz imanımıza tarihimize kültürümüze ve elbette ne önemlisi neslimize sahip çıktıkça Allah’ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez bu milleti kimse köle yapamaz. Ey milletim ecdadımızın emanetine sıkı sıkıya sahip çıkmaya hazır mısınız? Dirileri şerefli ölüleri şanlı bu yolda sonuna kadar yürümeye var mıyız?

Özgürlüğü olmayanın iradesi de olmaz. Rabbimiz özgür insanları muhatap alıyor. Özgürlüğü korumak o kadar kolay değildir. Milletimiz bu mücadeleyi hep vermiştir. Bunca yıldır milletimize esaret boyunduruğu vuran da çıkmadı. Bu niyetleri toprağa gömdük. Ülkemize yerleştirdikleri ihanet çetesiyle ülkemizi esir alacağını sananlar tıpkı bir asır olduğu gibi derslerini aldılar.

S-400’LER EN GÜÇLÜ SAVUNMA SİSTEMİDİR

Doğu Akdeniz Ege konularında karşı tarafı haklı bulanların zihinleri iğfal edilmiş demektir. İçinden geçtiğimiz dönemin geleceği şekillendireceğini görmeyenlere diyecek bir şeyimiz olmaz. S-400’leri aldık mı? 8 uçak geldi diğerleri de geliyor. Ne dediler? Alamazlar yapamazlar nereye koyacaklar? Ne oldu? Aldık mı? Ve şu anda montajlar başladı mı? Takvim işiyor mu? İnşallah Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş alçak. Biz dik durduk dikleşmedik. Ama biz Türk’üz verdiğimiz sözün arkasında dururuz durduk.

Ve bu bir taarruz sistemi değildir bir savunma sistemidir. Ülkemize saldırmak isteyenlere karşı S-400’ler en güçlü savunma sistemidir. Rusya ilke birlikte bunu ortak yatırım olarak yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz.

NE DİYORLAR EKONOMİ BİTTİ

Ne diyorlar ekonomi battı ekonomi bitti. Buradan tüm milletime sesleniyorum. Bunlarda insaf yok bunlar nankör. Terörle bu denli büyük bir mücadeleyi veren Türkiye’ye karşı acaba kimse bu mermiler bu uçaklar ya bunlar fıstık leblebi mi dağıtıyorlar. Bunların hepsi, para değil mi? Ekonomide buralara harcanmıyor mu? Tüm bunlara rağmen terörün belini kırdık inlerine girdik. Pençe 1 harekatını yaptık. Şimdi Pençe 2 başladı. Milletimin başına bela olan bu teröristleri yerle yeksan ediyoruz. Milletimin refahını huzurunu düşünmekle mükellefiz. Onun için bu süreci devam ettiriyoruz.

Milletimizle çıktığımız bu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacağız. Vatanımızın bağımsızlığı için can veren tüm kahramanları şükranla yad ediyorum."